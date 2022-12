L’incroyable force de vivre d’Alexandre Gallien Krause

Victime la semaine dernière d’un grave accident impliquant une souffleuse à neige, Alexandre Gallien Krause s’attend à retrouver une vie normale malgré l’amputation d’une partie de sa jambe gauche.

Le jeune homme de 19 ans s’affairait mardi dernier sur son vieux tracteur Massey Ferguson afin de déneiger le terrain de son camp situé sur la route 180, à proximité de Bathurst, lorsqu’il a perdu pied et que sa jambe gauche s’est retrouvée prise dans les lames de la souffleuse en mouvements.

«Encore aujourd’hui, je ne comprends pas comment ma jambe droite a pu contrer la force du souffleur pour éviter que mon corps au complet y passe», a raconté Alexandre Gallien Krause une semaine après le drame.

N’eût été du passage inespéré de deux véhicules sur la route habituellement fort peu achalandée au même moment, la victime n’aurait probablement pas survécu à l’accident.

«J’ai vraiment été chanceux d’avoir ces gens-là qui ont contacté les services d’urgence et qui sont restés à mes côtés en attendant les secours», a souligné le jeune homme.

Ce dernier a également joué de chance en raison de pièces de vêtements qui ont empêché des saignements importants et qui ont appliqué une pression sur la jambe.

Il s’avoue aussi chanceux de ne pas avoir glissé tête première dans les lames de sa souffleuse.

Doté d’un moral à toute épreuve, le jeune homme de Bathurst était de retour à son domicile après un séjour d’à peine trois jours à l’Hôpital régional Chaleur, à temps pour célébrer la fête de Noël avec ses proches.

Des membres de sa famille ont d’ailleurs indiqué sur les réseaux sociaux avoir passé la plus belle veillée de Noël de leur vie en sa compagnie au cours de la dernière fin de semaine.

Après l’amputation de sa jambe gauche en bas du genou, le jeune homme entrevoit sa période de réadaptation et son avenir avec optimisme.

Alexandre Gallien Krause doit être doté au début de l’année prochaine d’une prothèse pour la jambe, ce qui devrait lui permettre de se déplacer avec aisance et de s’adonner à de nombreuses activités.

«Je ne m’inquiète pas du tout et j’ai hâte de retourner dans le bois et de reprendre mes activités quotidiennes. J’ai reçu des messages d’encouragement d’inconnus également amputés et des vidéos montrant quelqu’un qui fait de la planche à neige, du vélo et de la natation!».

Signe que la vie suit son cours pour Alexandre Gallien Krause, le grave accident dont il a été victime ne l’empêchera même pas un seul instant de poursuivre son parcours scolaire au Collège de technologie forestière des Maritimes à Bathurst.

«La session venait de se terminer un peu avant l’accident et je serai de retour en classe à la rentrée le 9 janvier, comme si rien ne s’était passé», a illustré l’étudiant.

«En fait, la seule chose qui a changé, c’est que j’apprécie désormais beaucoup plus les petites choses de la vie, même les plus banales.»