Rivière-du-Nord tente de limiter les augmentations de taxes

Le conseil municipal de Rivière-du-Nord espère que Fredericton fera sa part pour éviter une augmentation significative de ses taux d’imposition fonciers en 2023.

Le maire de la nouvelle municipalité, Joseph Lanteigne, a indiqué à l’Acadie Nouvelle, mercredi, que la réponse du gouvernement au budget proposé sera connue le 12 janvier.

À cette date, Rivière-du-Nord (qui réunira les villages de Bertrand, Saint-Léolin, Grande-Anse et Maisonnette, en plus des DSL environnants) s’assemblera en comité plénier. Frédéric Dion, qui y représentera la province, annoncera alors la position de cette dernière.

Toutefois, le conseil a déjà convenu de ne pas hausser les taux d’imposition fonciers de manière importante.

Pour équilibrer le budget, l’augmentation devrait être de 5 cents le 100$ d’évaluation. Or pour les conseillers, c’est trop.

«On a pris une décision. On a accepté 1,5 cent d’augmentation par 100$ d’évaluation», a indiqué le maire Lanteigne.

«Vous devrez couper dans vos services», aurait rétorqué Fredericton, un exercice impossible selon Joseph Lanteigne, puisque les localités réunies sous la nouvelle administration se limitent déjà aux «services de base».

«À Saint-Léolin (par exemple), on a juste une secrétaire et elle fait de l’administration. On est à l’os.»

Dans ces conditions, comment Rivière-du-Nord pourra-t-elle équilibrer son premier budget?

«La transition occasionne des dépenses que les municipalités n’avaient pas», a rappelé M. Lanteigne, et d’après lui, celles-ci n’ont pas à payer la note.

«Le gouvernement provincial s’est fait un cadeau de nous donner les DSL. S’il y a un manque à gagner dans les DSL, ce n’est pas aux municipalités d’en faire les frais.»

«Le gouvernement doit faire sa juste part», pense-t-il, tout en reconnaissant que la réforme, étant complexe, des questions restent pour le moment sans réponse. D’ici le 12 janvier, l’une des incertitudes, à Rivière-du-Nord, touchera à ses taux d’imposition fonciers.

Une année de réorganisation

M. Lanteigne conçoit 2023 comme une année de «restructuration et de réorganisation.» Il faudra entre autres uniformiser les arrêtés des quatre municipalités.

Et quatre municipalités fusionnées, ça signifie quatre hôtels de ville ou – pour être plus exact – quatre «hôtels de village». Rivière-du-Nord va très bientôt décider où sera établi le siège de son administration, a indiqué le maire.

«On est en train de regarder les avantages et les désavantages des quatre bureaux municipaux.»

L’état de l’édifice et la somme des travaux qui devront être menés pour l’adapter aux nouveaux besoins seront des facteurs déterminants à l’heure de faire un choix. La nouvelle municipalité ne désire pas s’engager dans un projet ruineux.

Cependant, les réunions ordinaires et mensuelles n’auront pas toujours lieu au même endroit.

«On va faire le tour de l’horloge», assure M. Lanteigne, qui a fait remarquer que l’assermentation s’est tenue le 15 décembre, à Anse-Bleue.

La réunion du comité plénier, prévue le 12 janvier, se passera à Grande-Anse, et la première réunion ordinaire mensuelle suivra, le 17, à Maisonnette. En février, celle-ci se déplacera à Bertrand.

En outre, les réunions pourraient être diffusées via l’Internet dans un proche avenir. C’est un autre des sujets qui seront abordés incessamment par le nouveau conseil.