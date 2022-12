Le lot garanti du Atlantique 49 remporté au Nouveau-Brunswick

Le lot garanti de la loterie Atlantique 49 a été remporté au Nouveau-Brunswick.

Le lot valant 25 649$ a été raflé lors du tirage effectué mercredi soir.

Le billet gagnant provient d’un détaillant situé dans le comté de Westmorland, dans le Sud-Est de la province.

Le numéro de série du billet chanceux est A7268518-01.

Le gros lot du Lotto Max et le gros lot Classique du Lotto 6/49 n’ayant pas été remporté lors des tirages effectués en milieu de semaine, des cagnottes respectives de 25 et 44 millions de dollars seront à l’enjeu lors des tirages prévus vendredi et samedi soir prochain.