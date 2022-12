Vacances au soleil: la hausse des prix ne décourage pas les Néo-Brunswickois

Privés de vacances sur les plages du Sud au cours des deux derniers hivers en raison de la pandémie de COVID-19, les Néo-Brunswickois semblent reprendre goût aux escapades sous le soleil.

Un tour d’horizon mené par l’Acadie Nouvelle auprès de quelques agents de voyage démontre que les réservations de forfaits vacances sont nettement en augmentation cet hiver même si les prix ont été revus à la hausse.

Clairement, les Néo-Brunswickois désirent s’évader après plus de deux années où les voyages à l’étranger se sont faits rares.

«Les gens voyagent plus, même si les prix sont plus élevés en raison de la forte demande et du coût élevé du carburant. Dans certains cas, les prix des forfaits ou des vols ont doublé», a indiqué Rachel Boudreau, de Voyage Rachel Travel, de Petit-Rocher.

Selon elle, il est tout de même possible de s’envoler vers les plages du Sud à prix raisonnable en prenant le temps de magasiner son forfait et en faisant preuve d’un tout petit peu de flexibilité dans le choix des dates de départ et d’arrivée.

«Il suffit, par exemple, de partir une journée ou deux plus tôt ou plus tard que prévu pour économiser pas mal de dollars.»

Vérification faite auprès du grossiste Vacances Air Canada, un même forfait offert pour 1459$ à destination de La Havane à Cuba le 19 février est offert à 959$ le lendemain, le 20 février. Pour un couple qui décide de retarder son escapade d’une seule journée, l’économie se chiffre à pas moins de 1000$ pour un voyage pourtant tout à fait identique.

«Le choix de la période de l’année où l’on décide de voyager est également très important, il y a de grandes variations de prix», a tenu à souligner Rachel Boudreau, citant en exemple les prix relativement bas pour les forfaits vacances disponibles dans certains pays du Sud de la mi-janvier à la mi-février.

À l’inverse, les voyageurs qui entendent s’offrir une escapade sous le soleil durant la semaine de relâche en mars doivent s’attendre à débourser aisément 500$ de plus par personne qu’à une autre proche période de la saison hivernale.

Rachel Boudreau insiste sur l’importance pour les voyageurs de se doter d’une assurance voyage qui peut s’avérer très utile en cas d’annulation du voyage, de vol, perte ou de destruction de bagages et biens personnels et de soins médicaux et d’hospitalisation dont les frais peuvent être exorbitants à l’étrangers.

Un survol des prévisions météorologiques à long terme dans les différentes destinations soleil laisse présager de belles conditions météo en janvier.

Au Mexique, à Cuba et en République dominicaine, le mercure devrait généralement osciller en journée entre 24°C et 30°C.

Les températures seront un peu plus fraîches en janvier en Floride, mais elles devraient tout de même se maintenir légèrement au-dessus de la barre des 20°. – SL

Conseils de sécurité aux voyageurs

Le gouvernement du Canada offre aux voyageurs un outil permettant de prendre des décisions éclairées et de voyager en toute sécurité à l’extérieur du pays.

La page web Conseils aux voyageurs et avertissements fournit des renseignements et conseils officiels du gouvernement fédéral sur les situations qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité et le bien-être des gens qui voyagent à l’extérieur du pays.

L’outil détermine de façon régulière un niveau de risque pour plus de 230 pays de la planète, niveaux allant de «mesures normales» à «évitez tout voyage».

Plusieurs destinations soleil très prisées par les voyageurs canadiens comportent des avertissements en raison de certains risques pour la sécurité personnelle.

C’est le cas du Mexique, de la République dominicaine, du Costa Rica, de la Jamaïque et des Bahamas, où il est conseillé de faire preuve d’une grande prudence.

Le gouvernement canadien souligne que la criminalité est présente dans ces pays, y compris les crimes violents, en particulier dans les grandes villes.

Les autorités canadiennes précisent que les crimes mineurs, comme les vols à la tire et les vols de sac à l’arraché, sont fréquents dans les principaux secteurs touristiques.

À l’inverse, la Floride, Cuba, la Barbade, la Guadeloupe et la Martinique ne font pas l’objet d’avertissement destiné aux voyageurs canadiens.

«Il faut être attentif à son environnement, surtout lorsque l’on sort de son lieu de villégiature. Par exemple, il est préférable de faire des excursions organisées à partir de l’hôtel que d’accepter une offre d’un parfait inconnu croisé dans la rue ou à la plage», a souligné Rachel Boudreau.