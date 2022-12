Bilinguisme officiel: c’est le sort des anglophones qui préoccupe Blaine Higgs

Pour le premier ministre Blaine Higgs, l’apprentissage du français par les anglophones est la «fondation» du bilinguisme officiel. Il est donc nécessaire qu’ils maîtrisent la langue pour que le Nouveau-Brunswick «devienne une province bilingue».

Alors que les francophones y voient un moyen de garantir l’épanouissement de la minorité et d’obtenir des services publics dans leur langue, le premier ministre combine plutôt l’enjeu du bilinguisme officiel à celui de l’apprentissage du français chez la majorité anglophone. Il est rare de l’entendre parler de langues officielles sans qu’il aborde immédiatement les changements qui s’annoncent à l’immersion française dans le système éducatif anglophone.

Blaine Higgs dit pourtant comprendre les obligations de la province en vertu de la Loi sur les langues officielles. Il affirme lui-même que le gouvernement n’est pas toujours à la hauteur de ses responsabilités telles que prescrites dans la loi, en termes d’offre de services dans les deux langues officielles.

Cette loi n’oblige pas la population à devenir bilingue. Elle a plutôt été adoptée pour protéger le statut légal des deux langues officielles du N.-B. et pour garantir l’accès du public aux services gouvernementaux dans la langue officielle de son choix, ce qui n’est pas toujours le cas pour la communauté francophone.

Pour Blaine Higgs, le concept de bilinguisme officiel est malgré tout inséparable du degré de bilinguisme de la population anglophone. Selon lui, le bilinguisme officiel est un atout dont la population anglophone ne bénéficie pas toujours.

«[Nous] devons nous assurer que tout le monde comprenne que le fait que le N.-B. est une province officiellement bilingue peut être un bénéfice pour tous, mais que ce sera un bénéfice pour tous quand tout le monde pourra parler les deux langues officielles», a-t-il affirmé en chambre ce mois-ci.

Le premier ministre reconnaît que nous vivons dans une province officiellement bilingue dans le sens légal. Mais il affirme également que le N.-B. doit «devenir» bilingue, dans le sens que plus d’anglophones doivent apprendre à parler le français.

«Je le répète encore et encore, les résultats qu’on a vu dans les 50 dernières années font partie de la raison pour laquelle on discute encore de devenir une province bilingue. À ce moment-ci, on devrait être une province bilingue. Si on continue comme ça, alors que moins de 30% de nos diplômés dans le système anglophone maîtrisent le français, on parlera de cette situation à tout jamais», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse le 12 décembre.

Lors de cette même conférence de presse, nous lui avons demandé pourquoi son gouvernement a rapidement répondu à un rapport concernant l’apprentissage du français langue seconde, alors qu’il a pris un an pour répondre à celui sur la révision de la Loi sur les langues officielles. Il a répondu que les changements au système d’éducation anglophone sont «fondamentaux», contrairement aux changements à la Loi sur les langues officielles.

«Ça a toujours été intéressant pour moi que l’un est vraiment la fondation de l’autre. Si on ne trouve pas le moyen que nos enfants apprennent les deux langues officielles, nous aurons continuellement ce problème. […] Si l’on ne s’améliore pas là, le reste ne s’améliorera pas. L’un est fondamental pour que nous soyons une province bilingue. [L’autre] assure que les droits sont protégés sous la Loi sur les langues officielles. L’éducation est assez directe. Si ce n’est pas réparé fondamentalement, le reste ne sera jamais résolu.»

Lors d’une entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle la semaine dernière, Blaine Higgs a affirmé qu’il ne veut pas ajouter plus de responsabilités en matière de langues officielles au gouvernement puisqu’il peine déjà à répondre à celles qui sont en place. Il faut plutôt viser à améliorer ce qui est déjà là, selon lui.

«Nous avons décidé de nous concentrer sur [l’obtention] de meilleurs résultats pour répondre aux besoins de la population, sur les défis auxquels nous faisons face pour avoir des gens qualifiés partout, et sur comment faire un meilleur travail sur les obligations actuelles de la Loi sur les langues officielles, parce que nous ne respectons pas nécessairement les obligations telles qu’écrites.»