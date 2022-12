Le journaliste Réjean Hébert est la victime de l’homicide à Saint-Simon

La victime d’un homicide qui a été retrouvée par la GRC à Saint-Simon, jeudi, n’est autre que le journaliste et auteur Réjean Hébert.

Répondant à un appel dans la nuit de mercredi à jeudi, les policiers du détachement de Caraquet ont malheureusement découvert son corps, étendu devant la porte de sa maison du chemin Savoie, à Saint-Simon.

L’unité des crimes majeurs de la GRC a pris l’enquête en main. Un homme de 29 ans, qui serait lié à la disparition de M. Hébert, a rapidement été arrêté par les policiers jeudi matin.

Une voix connue

Réjean Hébert, qui était âgé de 60 ans, restera pour un large auditoire cette voix au timbre unique, calme et bien modulée des bulletins de nouvelles de la station radiophonique CKRO-FM de Pokemouche depuis presque trois décennies.

Journaliste de formation et de carrière, il a œuvré dans la presse écrite, à la télévision et à la radio, où il a principalement fait sa marque. À son décès, il était le directeur de l’information de la station CKRO et lisait quotidiennement les nouvelles de l’actualité locale. Il était également journaliste à l’hebdomadaire L’Étoile.

Passionné et autodidacte du jardinage, il a fourni une chronique d’horticulture à l’Acadie Nouvelle pendant huit ans et signé deux ouvrages qui ont paru aux Éditions de la Francophonie, Le Tour du jardin I et II.

Ses connaissances et sa pratique du jardinage lui ont valu le prix Jardinier de l’année 2002 du magazine torontois Canadian Gardening, ainsi qu’une publication, en 2006, dans le magazine québécois spécialisé Fleurs, Plantes, Jardins.

Son jardin de fleurs, situé derrière sa maison, attirait les regards et les curieux, qui venaient parfois de loin pour le visiter.