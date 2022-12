Les prénoms de bébé les plus populaires en 2022 au Nouveau-Brunswick

Noah était le prénom de bébé le plus populaire au Nouveau-Brunswick cette année, alors qu’en Nouvelle-Écosse, les petits Oliver ont dominé le classement.

Les données de l’état civil pour 2022, publiées par les deux provinces, décrivent les prénoms les plus fréquemment choisis parmi les 5208 naissances enregistrées au Nouveau-Brunswick et les 6828 naissances en Nouvelle-Écosse jusqu’ici cette année.

Après Noah, les prénoms les plus populaires au Nouveau-Brunswick étaient Liam, William, Jack, Thomas, Oliver, Benjamin, Olivia, Emma et Amelia.

En 2021, les parents avaient préféré Liam, Noah, William, Charlotte, Levi, Benjamin, Thomas, Jackson, Oliver et Olivia.

En Nouvelle-Écosse, après Oliver, on retrouve Jack, Charlotte, Violet, William, Emma, Owen, Henry, Olivia et Noah.

Un communiqué de Service Nova Scotia note que même si les prénoms les plus populaires restent assez constants d’une année à l’autre, les Grayson et Beau sont de plus en plus tendance. Ces deux prénoms étaient en 16e et 17e places en 2022, avec 30 petits Grayson et 29 Beau.