Politique provinciale: quatre dossiers à surveiller en 2023

Certains des dossiers qui ont animé l’actualité politique en 2022 sont loin d’être réglés, et de nouveaux éléments viendront brouiller les cartes en 2023. Voici quelques-uns des enjeux à surveiller sur la scène provinciale dans la nouvelle année.

La crise du logement

Le marché du logement va-t-il s’améliorer en 2023? Une chose est certaine, plusieurs locataires auront droit à une augmentation élevée de leur loyer dans la nouvelle année, puisque le gouvernement a retiré le plafonnement des loyers de 3,8% qui était en place en 2022 pour le remplacer par un autre système qui vise à mitiger les hausses exagérées.

Le gouvernement a également donné plusieurs cadeaux fiscaux aux propriétaires d’appartements et aux promoteurs, espérant ainsi augmenter le taux d’inoccupation. La réduction de l’impôt foncier pour les propriétaires d’appartements sera en place à compter de l’année d’imposition 2023.

Cela ne risque pas de régler la crise du logement d’un seul coup, d’autant plus que les chantiers de construction sont aussi affectés par la pénurie de la main-d’œuvre et qu’ils manquent donc de travailleurs pour construire davantage de logements.

La ministre de Service NB et du Logement, Jill Green, a affirmé que de nouvelles modifications législatives verront le jour en 2023 pour aider les locataires. Elle affirme que son gouvernement songe par exemple à forcer les propriétaires de logement à faire approuver leurs augmentations de loyer auprès de Service NB avant de les coller à leurs locataires, au lieu d’attendre qu’un locataire dépose une plainte. Cela reste à voir.

La crise en santé

Le gouvernement devra continuer de tenter de régler la crise en santé en 2023.

L’un des obstacles à surmonter demeure l’accès aux soins primaires. Le gouvernement s’attaque à la liste de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui attendent d’être jumelées avec un fournisseur de soins primaires.

Un des moyens qu’il utilise pour y parvenir est la création d’un réseau de cliniques à l’aide du programme Lien Santé NB. Les personnes qui attendent d’avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne peuvent recevoir des soins rapidement dans ces cliniques.

Ce programme n’existe que dans quelques régions de la province pour l’instant, dont la région de Moncton. Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a toutefois affirmé qu’il devrait être répandu dans toute la province d’ici le milieu de 2023.

Le gouvernement devra aussi éventuellement régler la question de la gouvernance en santé. L’été dernier, Blaine Higgs a renvoyé les conseils d’administration des réseaux de santé pour les remplacer par deux fiduciaires. Le premier ministre a promis de remédier à cette situation d’ici la fin de son mandat, mais la PDG du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, a indiqué que le poste des fiduciaires pourrait être révisé d’ici mars.

Le dossier des langues officielles

Le premier ministre Higgs a annoncé la création d’un secrétariat aux langues officielles à l’intérieur de l’appareil gouvernemental. Le secrétariat sera chargé de la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles et de la promotion des langues officielles, entre autres.

On ignore toutefois si le gouvernement mettra en œuvre les 33 recommandations du rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles.

On ignore également si le gouvernement maintiendra l’obligation légale de réviser la Loi sur les langues officielles à tous les dix ans. Le premier ministre Blaine Higgs a laissé entendre que non, puisque le secrétariat serait chargé de faire des révisions à la Loi lorsque le besoin s’impose.

Blaine Higgs ne s’est pas non plus engagé à maintenir toutes les responsabilités de la Commissaire aux langues officielles. L’une de ses fonctions, la promotion des langues officielles, sera désormais aussi du ressort du secrétariat, intégré dans le ministère des Affaires intergouvernementales. Il reste à voir si elle perdra cette fonction et le financement qui y est associé.

Le financement des municipalités

Les nouvelles municipalités créées cette année ont du pain sur la planche. Par l’entremise des commissions de services régionaux, elles devront s’occuper de nouvelles responsabilités que le gouvernement provincial leur a confiées, comme le tourisme, le développement économique et les dépenses récréatives.

Le nouveau cadre de financement des municipalités annoncé cette année par le gouvernement Higgs sera en place de 2023 à 2027. Il s’agit essentiellement d’un gel des subventions gouvernementales aux gouvernements locaux. Les commissions de services régionaux recevront plus d’argent.

Des municipalités ont déjà critiqué ce plan, et craignent de ne pas avoir suffisamment de revenus pour s’acquitter de leurs nouvelles tâches.

Le ministre Daniel Allain s’est toutefois engagé à aider financièrement les municipalités qui en auront besoin.