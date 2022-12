Pourquoi les résolutions du Nouvel An sont-elles si difficiles à tenir?

Nouvelle année, nouveaux objectifs. C’est du moins ce qu’une proportion de la population tente de faire en adoptant les fameuses résolutions du Nouvel An. Ces résolutions sont toutefois loin d’être faciles à respecter.

Il existe quelques études au sujet de ces résolutions, notamment du professeur en psychologie John Norcross.

Sa première étude sur le sujet, qui date de la fin des années 80, révèle que sur un échantillon de 200 personnes, 77% d’entre eux ont respecté leur résolution pendant au moins une semaine, 40% ont réussi à se rendre à six mois et 19% se sont rendus à deux ans.

Une autre étude de John Norcross, publiée en 2002, fait état d’une certaine utilité à adopter ces résolutions.

En étudiant deux groupes – soit un composé de gens qui avaient une volonté de modifier leurs comportements afin de régler certains défis comme la perte de poids et l’arrêt du tabac et un autre n’ayant pas pris d’engagement particulier – on a découvert que le premier groupe a rapporté des taux de réussite plus élevés que le second.

Après une période de six mois, 46% des gens qui avaient pris une résolution avaient réussi à modifier leurs habitudes, contre 4% du côté de ceux qui n’en avaient pas fait autant. Même si le processus de changement n’a pas toujours été respecté à la lettre, on a tout de même remarqué une volonté de changer.

En 2022, les mêmes éléments qu’autrefois font partie des résolutions les plus populaires du Nouvel An. Perdre du poids et arrêter de fumer se mélangent aussi, selon des données de Statistique Canada, à des objectifs comme faire de l’exercice, passer plus de temps en famille, rétablir ses finances, apprendre quelque chose de nouveau, manger santé et ainsi de suite.

Selon Claude Beaulieu, psychologue dans la région d’Edmundston, la résolution prise au début de l’année est une coutume très répandue dans les pays occidentaux. Se basant sur une autre étude du psychologue Richard Wiseman, en 2007, il indique toutefois que de 88% à 92% des résolutions échouent.

«Il est facile de prendre la résolution, mais ce qui est le plus difficile, c’est de la maintenir.»

De prime abord, M. Beaulieu explique que les êtres humains sont des créatures d’habitudes qui doivent répéter une action plusieurs fois avant qu’elle ne soit bien intégrée à leur quotidien.

«On a longtemps entendu parler du fameux 21 jours, mais ce nombre vient d’un chirurgien plastique devenu psychologue dans les années 60 qui l’a mentionné dans un livre. Ç’a été généralisé à plein de choses, mais si on prend une étude plus sérieuse et rigoureuse, une étude en 2010 montre que ça prend plutôt 66 jours, en moyenne, pour former une nouvelle habitude.»

L’une des raisons de l’échec d’un tel processus réside, selon M. Beaulieu, dans le fait qu’un effort constant doit être déployé pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé. Cet effort, ce ne sont pas tous les gens qui sont prêts à le faire étant donné que l’être humain cherche souvent la voie la plus facile.

«On est constamment confronté à des choix, alors il faut faire preuve de persévérance pour atteindre cette période de 66 jours.»

Une autre raison pour laquelle une résolution est difficile à maintenir est le degré d’importance de ladite résolution pour la personne qui la choisit.

«Si c’est quelque chose d’intrinsèque, les gens vont avoir tendance à persévérer plus longtemps, mais si c’est extrinsèque, soit pour plaire à quelqu’un d’autre ou des choses comme ça, la motivation est moins présente et on a tendance à abandonner plus facilement», a mentionné Claude Beaulieu.

Les trucs à retenir

Selon Claude Beaulieu, il existe plusieurs trucs qui peuvent être utiles à une personne qui souhaite réussir à respecter sa résolution du début de l’année.

La première est d’écrire les objectifs que l’on souhaite réaliser afin qu’ils soient à la vue de la personne. Les inscrire dans un agenda ou dans un calendrier est aussi un bon moyen de ne pas les oublier.

«Même si on déroge une journée ou deux, c’est plus facile d’y revenir. Si on l’a juste dans notre tête et que c’est très vague, il est plus facile de se laisser aller trop longtemps ou de faire passer d’autres choses avant ça.»

Dans le même ordre d’idée, le fait d’avoir un portrait visuel de notre progression est aussi une bonne source de motivation selon M. Beaulieu.

Un autre truc est de déconstruire un gros objectif en de plus petits objectifs.

«Au lieu de voir la grosse montagne, on y va un petit objectif à la fois. Ils seront plus faciles à atteindre et il y aura un renforcement positif, à chaque fois, qui va nous motiver à continuer.»

Le fait de s’engager avec une autre personne est aussi un bon moyen, selon le psychologue, d’atteindre plus facilement ses objectifs au cours de l’année.

«On a une responsabilité qui peut nous aider à conserver notre motivation. On peut même choisir un événement, à une date précise, qui va nous inciter à faire le nécessaire pour être prêts à cette activité.»

Finalement, le dernier truc important, selon Claude Beaulieu, est de se récompenser pour les succès obtenus.

«Il y a des études qui ont démontré que de se récompenser pour les petits succès, et non pas seulement à la fin, va permettre de maintenir la motivation plus longtemps. Si on arrive à le faire pendant 66 jours, ça devrait être plus ancré dans notre routine quotidienne.»

Pièges à éviter

Selon Claude Beaulieu, l’une des erreurs que les gens ont tendance à commettre est de placer la barre un peu trop haute en se fixant un objectif irréaliste.

«Les gens vont faire un effort pour quelques jours ou quelques semaines, mais, quand ils voient qu’ils ne progressent pas assez, ils abandonnent.»

«Par exemple, si je veux faire de la course, je ne vais pas commencer par un marathon. Je vais commencer avec de la marche ou de plus petites distances à la course.»

Une autre erreur commune est de choisir trop d’objectifs en même temps.

Finalement, les gens qui sont souvent trop perfectionnistes ou rigides dans leur approche ont plus de chances de rater leur coup.

«Ce n’est pas grave si on manque une journée ici et là, tant que l’on poursuit par la suite. Il faut se donner une certaine flexibilité.»

Même si le choix de changer certaines habitudes revient souvent au début de chaque année, Claude Beaulieu rappelle qu’il n’y a pas de moments précis pour adopter une résolution.

«On va souvent identifier un temps pour commencer à changer de comportement. C’est souvent pour ça que le début de la nouvelle année est un temps populaire, mais il n’y a pas vraiment de temps propice. L’important est d’appliquer les bonnes choses, et surtout de les répéter, peu importe le moment de l’année.»