34e baignade annuelle des Ours polaires de Tracadie: la relève est là!

Certains ont grommelé, d’autres ont grimacé sinon hurlé. Cris de joie, cris de froid, visages crispés ou rieurs: les réactions étaient impayables. La 34e baignade annuelle des Ours polaires de Tracadie a été une réussite.

Désormais bien établie, la baignade du jour de l’An dans les eaux glaciales de la Petite rivière de Tracadie aura toutefois marqué, en 2023, la fin d’une hibernation de deux années imputable à la COVID-19. Les Ours sont revenus nombreux: ils étaient 98. Seule l’année 2020 avec ses 121 participants aura fait mieux. En 2015, ils étaient 95.

Le principal organisateur de la baignade annuelle, Jean-Roger Comeau, était plus qu’heureux de constater que jeunes et moins jeunes se sont succédé pour descendre dans la «cage à ours» sous les regards amusés d’une foule comptant tout près de 300 personnes.

L’honneur d’inaugurer l’activité fut accordé à Denis Paulin, un enseignant à la retraite de Tracadie qui, à l’âge de 76 ans, était le «doyen» de la baignade. Olivia Duguay, âgée de cinq ans, a été pour sa part la plus jeune plongeuse de l’édition 2023.

À la dernière seconde, les deux fillettes ont décidé de ne pas accompagner leur mère. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

À la grande surprise de Jean-Roger Comeau, 60 des 98 plongeurs en étaient à une première participation. Plus étonnant encore, 25 avaient douze ans ou moins. Le premier organisateur s’en est réjoui. La relève est là!

Certains participants ont parcouru un bon bout de chemin pour ce bain peu ordinaire. Ameth Thiam, un résident de Dieppe, originaire du Sénégal, est descendu pour la troisième fois dans les eaux de la Petite rivière. L’expérience lui a plu et il a promis de revenir.

Brad Martin, d”Inkerman, en était pour sa part à une seconde baignade. Tout en tâchant de se réchauffer, il a reconnu, avec satisfaction, que l’eau «était bonne».

Certains ont trouvé que la rivière était plus froide que par le passé. C’est une illusion, a affirmé Jean-Roger Comeau. Selon lui, le temps très doux en ce 1er janvier expliquerait cette impression. La sensation qu’on peut éprouver en entrant dans une eau qui fait deux ou trois degrés, lorsque la température ambiante gravite autour du point de congélation, n’est pas la même quand le thermomètre du jour indique -20°C. Dans ce dernier cas, l’eau glacée semblera vous réchauffer.

La température relativement clémente de la dernière semaine n’a pas permis d’installer la cage à ours comme il se doit. Pour une rare fois, celle-ci avait été fixée au quai de la marina. La glace de la rivière, trop mince (à peine trois pouces ou huit centimètres), ne permettait pas aux plongeurs de s’avancer. L’un des plus anciens participants s’est souvenu que par le passé l’épaisseur de la glace a excédé un pied (30 cm).

Le nombre croissant d’inscriptions est un heureux problème, a laissé entendre M. Comeau. Tout préparer est davantage complexe. La compagnie Armour a fourni deux remorques pour accommoder les baigneurs-plongeurs. La municipalité de Tracadie a également prêté son concours pour faciliter la tenue de l’événement.

Des centaines de dollars en «dons volontaires» ont été amassés. Cet argent aidera à regarnir les tablettes du Rayon d’espoir, une banque alimentaire de la région.