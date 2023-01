Route 17: «La situation ne s’est pas améliorée»

Encore ébranlée par la collision fatale qui a coûté la vie à deux jeunes hommes le 4 décembre 2022 à Robinsonville, la communauté Kedgwick doit composer avec un troisième décès en moins de quatre semaines dans ce secteur de la route 17.

Ce dernier accident mortel est survenu en tout début d’année, le 1er janvier vers 12h45, à la hauteur de Saint-Jean-Baptiste. Un camion semi-remorque a alors quitté la route et roulé en bas d’un escarpement. Le conducteur et seul occupant à bord, un homme âgé de 62 ans de Sainte-Anne-de-Madawaska, n’a pas survécu à la chute et a succombé à ses blessures sur les lieux. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès.

Bien que les autorités ne précisent pas la cause de l’accident, il apparaît plausible que les piètres conditions routières soient à nouveau montrées du doigt. Plus tôt cette journée, les pompiers de Kedgwick avaient dû intervenir sur la scène d’un accident de la route, celui-là de moindre gravité.

Déjà en croisade pour un meilleur entretien de la route 17, le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, fulmine.

«Cette situation est complètement insensée, ça ne peut plus continuer comme ça», indique-t-il, notant qu’en décembre, les trois quarts des sorties de la brigade d’incendie de l’endroit ont été reliés aux accidents de la route.

Selon lui, l’accident fatal de décembre dernier aurait dû sonner l’alarme en ce qui a trait à l’entretien de la route 17.

«Mais c’est du pareil au même. On ne voit aucune différence et c’est navrant. Rien n’a été fait pour améliorer la situation, même de façon temporaire. Le lendemain d’épisodes de neige, c’est toujours extrêmement difficile – pour ne pas dire périlleux – sur la route 17. C’est notre seul accès, notre seul chemin, et c’est rendu que nos gens ont peur de l’emprunter», exprime le maire.

Celui-ci a effectué un décompte des accidents de la route depuis le début de la saison hivernale. Il en a calculé une dizaine (parmi lesquels trois décès), et l’hiver est encore jeune.

«Il y a de quoi être inquiet chaque fois qu’il tombe un pouce de neige ou encore de la pluie. Et on ne dit pas ça parce qu’on en veut plus (d’entretien) que les autres ou parce que l’on veut tirer la couverte de notre bord, mais bien parce qu’on estime que ce n’est plus sécuritaire», souligne-t-il.

La présence d’un représentant du Bureau du Coroner pour assister l’enquête de l’accident mortel de dimanche dernier est par ailleurs positive selon M. Gagnon.

«Peut-être que ça va faire bouger les choses plus rapidement, que ça va mener à des recommandations», dit-il.

Le mois dernier, le ministre des Transports, Jeff Carr, a promis de garder un œil sur la situation et d’investir davantage dans l’entretien de cette route si le besoin s’en faisait ressentir. Si les investissements tardent à se concrétiser, le ministre aurait toutefois bel et bien la route 17 dans son collimateur.

«Je sais de bonne source qu’il a contacté des intervenants à la suite de l’accident du 1er janvier impliquant le semi-remorque. Il avait des questions, il voulait comprendre ce qui était arrivé. On sent que c’est une situation qui le préoccupe», soutient M. Gagnon.

Une rencontre entre le ministre Carr et les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche serait d’ailleurs au programme sous peu, car les plaintes liées au manque d’entretien ne proviennent pas que du Restigouche-Ouest.

«Pour en parler fréquemment avec mes confrères du reste du comté, je sais que ce n’est pas beaucoup mieux chez eux non plus. La problématique est régionale et mérite d’être abordée par le ministre en personne», note le maire de Kedgwick.