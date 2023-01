Autre début de saison tardif de motoneige au Nouveau-Brunswick

Les amateurs de motoneiges doivent prendre leur mal en patience une fois de plus cet hiver alors que la neige tarde à tomber sur plusieurs régions du Nouveau-Brunswick.

«À ce moment-ci de l’année, on devrait pouvoir faire de la motoneige partout dans le nord de la province et dans les secteurs en altitude. On est vraiment loin de ça. Et ce qui m’inquiète, c’est que je ne vois rien de très encourageant à long terme du côté de la météo.»

Le représentant de la zone 2 (Belledune à Saint-Quentin) chez Motoneige NB, Brad Mann, témoigne des conditions plutôt difficiles avec lesquelles doivent composer les motoneigistes.

Propriétaire d’une entreprise de location de motoneiges dans la région de Bathurst, il estime qu’en temps normal, ses engins devraient être sur les pistes plutôt que dans leur garage. Les journées de pertes de location, il les compte en semaines.

Pourtant les premiers signes laissaient présager une saison plus hâtive que tardive. De bonnes tempêtes de neige ont frappé plusieurs régions de la province en novembre et décembre. Mais les températures chaudes et surtout les nombreuses précipitations de pluie sont rapidement venues gâcher la fête.

«Il y a des endroits où la neige est toujours en quantité suffisante, mais c’est difficile de relier les sentiers entre eux, d’aller d’une région à l’autre sans devoir transporter la motoneige sur une remorque. À bien des endroits, on ne peut pas non plus se rendre aux hôtels ni aux restaurants, et ça, ça fait mal aux commerces», raconte-t-il.

En plus du manque de neige, celui-ci soutient que les clubs doivent mettre les bouchées doubles en raison des forts vents qui ont balayé la province au cours des dernières semaines. Plusieurs arbres sont tombés dans les sentiers, une situation qui a mobilisé beaucoup de bénévoles pour les opérations de nettoyage. Celles-ci sont d’ailleurs toujours en cours par endroits.

«On a beau dire ce qu’on veut, les changements climatiques sont réels», dit-il.

Patience

Malgré le peu de précipitations et d’accumulation de neige au sol, on ne cède pas à la panique chez Motoneige NB. Président de l’organisme, Dave Garland demeure optimiste.

«C’est vrai qu’on assiste à un début de saison un peu lent, mais ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel aussi tôt en janvier. C’est même un peu devenu la norme au cours des dernières années. La saison forte ne commence pas vraiment avant le 15 janvier, donc tout est encore devant nous», soutient-il.

Sur une note personnelle, il dit avoir ajouté plus de 150 km au compteur de sa motoneige le weekend dernier. Il s’attend toujours à parcourir plus de 6000 km encore cette saison.

«Il y a des endroits où il n’y a pas de neige au sol, mais quand tu veux vraiment faire de la motoneige, ce n’est pas ce qui va t’arrêter. Tu vas juste un peu plus loin, là où il y en a. Et nous avons ces endroits ici où il y a plusieurs pouces de neige dans le secteur du mont Caledonia et des hautes terres, dans les environs du mont Carleton, derrière Bathurst pour n’en nommer que quelques-uns», indique M. Garland.

Selon lui, les touristes de l’extérieur tout comme les motoneigistes de la province savent très bien que les mois de décembre et janvier sont plutôt volatiles. C’est pourquoi la planification des voyages de motoneiges se fait surtout en février et mars.

Il ajoute que le nombre de motoneigistes est en croissance depuis quelques années, tout comme les permis de sentiers, et que la vente de motoneiges se porte également très bien selon ses informations.

«Je ne suis donc vraiment pas inquiet. Les touristes seront au rendez-vous cet hiver, tout comme la neige. Il faut seulement être un peu plus patient, c’est tout. Je suis certain que tout va se replacer et que nous aurons une excellente saison», dit-il.

C’est aussi ce que souhaite ardemment Brad Mann, quoique l’optimisme de ce dernier a ses limites.

«On vient de traverser deux années particulièrement difficiles avec la pandémie. Si les motoneigistes ont pu trouver leur compte malgré tout, les opérateurs touristiques ont écopé. Les clubs aussi en arrachent avec le coût élevé de l’essence pour l’entretien des pistes. Certains vont avoir beaucoup de difficultés à arriver», souligne-t-il.