La grippe et la COVID-19 ont un impact considérable dans les hôpitaux

Les infections causées par la grippe et la COVID-19 ont fait de nombreux morts au Nouveau-Brunswick en décembre et continuent d’exercer une pression importante sur le réseau hospitalier de la province.

Selon la dernière mise à jour hebdomadaire publiée par la Santé publique mercredi, la province a recensé 1549 nouvelles infections à la COVID-19 entre le 18 décembre et le 31 décembre. Parmi ces cas, 1006 ont été confirmés à l’aide d’un test moléculaire.

Pendant la même période, 54 personnes ont été admises à l’hôpital, dont quatre à l’unité des soins intensifs, en raison du virus. Ce nombre ne comprend pas les personnes infectées, mais hospitalisées pour une autre raison.

En deux semaines, la COVID-19 a fait 15 décès supplémentaires. D’après des données de la Santé publique, cela porte à 740 le nombre de personnes emportées par cette maladie depuis le début de la pandémie.

L’activité de l’influenza dans la province demeure elle aussi importante.

Entre le 11 décembre et le 17 décembre, les autorités de la Santé publique ont recensé 711 infections dans la province, portant à 3538 le cas confirmé depuis le début de la saison de grippe.

Durant la même période, l’influenza a causé 9 décès et a été responsable de 134 hospitalisations.

C’est dans la zone 1, soit la région de Moncton, où le plus grand nombre d’infections (177) a été enregistré. L’activité dans la région de Fredericton et de Saint-Jean a aussi été importante, avec 122 et 90 cas, respectivement.

Le dernier rapport sur l’activité grippale fait aussi état de cinq nouvelles éclosions de grippe, dans des «foyers de soins ou autres établissements.»

«Jusqu’à présent cette saison, 27 éclosions de grippe et 206 éclosions de syndrome grippal ont été signalées», peut-on lire dans le document.

Parmi les 352 écoles de la province, 12 ont signalé des éclosions de syndrome grippal entre le 11 décembre et 17 décembre.

On considère qu’une école est aux prises avec une éclosion de syndrome grippal lorsque cet établissement scolaire affiche un taux d’absentéisme supérieur à 10% en raison de symptômes grippaux.

Inquiétant

Le Dr Ghislain Lavoie, président sortant du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, qualifie la situation de préoccupante. L’impact demeure considérable sur les hôpitaux.

D’abord, le nombre d’infections à l’influenza est beaucoup plus important que lors de la saison grippale précédente. Pire, les infections semblent aussi être plus sévères. L’an dernier, cinq Néo-Brunswickois sont décédés en raison de la grippe. Cette année, 39 personnes ont déjà été emportées par la maladie.

«La situation est inquiétante parce que les symptômes de ces maladies semblent être plus graves qu’avant, que ce soit pour la grippe ou le virus respiratoire syncytial, explique-t-il. Non seulement les chiffres ont augmenté, mais les gens semblent être beaucoup plus malades que l’année passée ou avant la COVID-19.»

D’après Dr Lavoie, la gravité accrue des symptômes et le taux de décès pourraient potentiellement s’expliquer par une infection préalable à la COVID-19.

Quelques études suggèrent en effet que la COVID-19 pourrait mener à un affaiblissement du système immunitaire.

«On a vu qu’il y a beaucoup de gens dont le système immunitaire est affaibli jusqu’à huit mois après avoir été infecté par la COVID-19, ajoute-t-il. Vu qu’il y a eu un relâchement des mesures sanitaires et que tout le monde s’est rassemblé pendant l’été, il y a eu une augmentation des cas de COVID-19 et ça cadre avec cette période de huit mois, ce qui pourrait expliquer que la sévérité des symptômes que nous observons.»

Le Dr Lavoie demande donc aux Néo-Brunswickois d’adopter le port du masque, une mesure parmi plusieurs qui pourrait offrir un peu de répit aux hôpitaux de la province qui en ont grandement besoin.

Le médecin-hygiéniste en chef par intérim, Dr Yves Léger, n’était pas disponible afin de commenter les derniers chiffres sur les virus respiratoires.

Dès décembre, la Santé publique a invité les Néo-Brunswickois à prendre des mesures afin de réduire les risques de contracter des maladies respiratoires, notamment en s’assurant que leurs vaccins contre le COVID-19 et la grippe sont à jour. Les citoyens ont aussi été encouragés à réduire leurs contacts pendant les vacances, de porter un masque en se rendant dans des lieux publics intérieurs bondés, de rester à la maison lorsque malades et de régulièrement se laver les mains.

«Ces conseils sont toujours pertinents, car nous savons que ces virus circulent toujours dans nos communautés», a indiqué dans un courriel un porte-parole de la Santé publique.