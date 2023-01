Le maire de Nouvelle-Arcadie ne veut pas de hausse inexpliquée de taxes

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le nouveau maire de Nouvelle-Arcadie, Jimmy Bourque, veut s’assurer que tout le monde soit bien représenté dans la nouvelle municipalité, surtout en ce qui concerne les taxes.

L’ancien président du DSL de Rogersville reconnaît que dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, la hausse potentielle de taxes était une préoccupation dans les secteurs ruraux de Nouvelle-Arcadie. Le principal intéressé a voulu rassurer les gens durant sa campagne électorale.

«C’est mon mandat principal, informe-t-il. Là, on devient une grande famille. On n’est pas un agrandissement de la municipalité de Rogersville, ça c’est bien clair. On est Nouvelle-Arcadie. C’est un début pour tout le monde, et tout le monde à part égale.»

Cela dit, le maire informe que le taux de taxe a déjà été décidé pour 2023. «Il y a une augmentation de taxe qui s’en vient pour les DSL, mais je me dis qu’on peut préparer le prochain budget (de 2024).»

Il faudra, selon lui, recommencer à zéro en tant que nouvelle entité. «Les gens ont élu des représentants dans chaque quartier, c’est à eux de prendre des décisions et de voir ce qu’ils veulent comme services, et ce qu’ils ne veulent pas», explique Jimmy Bourque.

Évidemment, tout service ajouté ou accepté par un ancien DSL est associé à un coût. Dans les petites communautés avoisinantes de Rogersville, des gens lui ont clairement dit qu’ils étaient satisfaits des services actuels et ne veulent pas voir leur facture de taxes municipales augmenter de façon draconienne.

«On sait que la municipalité (de Rogersville) et les DSL avaient une grosse différence de taxes aussi, c’est une réalité», dit-il.

Il reconnaît toutefois que la municipalité de Rogersville offrait certains services à toute la grande région et par conséquent, c’était seulement les contribuables de la municipalité qui payaient la facture. «Mais encore là, il faut s’assurer que les gens des DSL veulent ces services», précise le nouveau maire.

«Je pense que dans notre grande municipalité, il y a sept différents niveaux de taxation. Ça va être important de diviser toutes ces choses-là par sept différentes catégories. Le gouvernement a toujours dit que ça ne deviendrait pas une seule taxe municipale où tout le monde paye égal», dit le maire.

«On va payer pour ce que l’on reçoit», poursuit-il. À titre d’exemple, les gens d’Acadieville vont continuer de payer des taxes pour leur centre communautaire. «Les gens de Collette ne vont pas payer pour le centre d’Acadieville», déclare-t-il, en mentionnant que les résidents de Collette vont continuer de payer pour leurs propres lumières de rue.

«Le gros du travail, ça va être d’analyser tout ça», reconnaît le maire.

Année d’apprentissage

Mis à part le conseiller Shawn Richard, Jimmy Bourque sera entouré de nouveaux venus. «La première année en sera une d’apprentissage, affirme-t-il. Il faudra prendre le temps d’analyser, comprendre, et se préparer parce que le premier budget n’est pas le nôtre. C’est le gouvernement qui nous a imposé un budget.»

Bref, le maire de Nouvelle-Arcadie demande aux gens des anciens DSL d’être indulgents.

«Il faudra que les gens soient patients. Ce serait inapproprié de notre part de faire quelque chose si vite», ajoute-t-il en rapport aux décisions importantes, dont le taux de taxation.

2023 sera aussi une occasion pour connaître l’opinion du public de Nouvelle-Arcadie.

«Je m’attends à faire du bureau un soir par semaine où les gens seront invités à venir me rencontrer. Je vais écouter ce que les gens veulent», avise-t-il.

Jimmy Bourque a l’intention aussi de rencontrer la communauté locale de gens d’affaires afin de préparer la relève.

Le nouveau maire veut également régler un dossier qui traîne, soit la décrépitude de l’ancienne école W.-F. Boisvert, fermée définitivement depuis juin 2018. «Il faut absolument bouger cet édifice. Il y a du vandalisme et ce n’est pas bien pour la communauté d’avoir une bâtisse qui est en train de tomber», reconnaît-il.

La première rencontre publique du nouveau conseil municipal pour 2023 aura lieu le 10 janvier.