Mgr Valéry Vienneau conservera un bon souvenir du pape Benoît XVI

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, gardera un bon souvenir du pape Benoît XVI, décédé le 31 décembre à l’âge de 95 ans.

«J’ai été surpris d’apprendre la mort de Benoît XVI», déclare d’emblée l’archevêque de Moncton. Il savait que le pape à la retraite avait des problèmes de santé, mais ne croyait pas qu’il allait quitter ce monde de sitôt.

«Pour moi, c’est un grand de l’Église que l’on a perdu, dit-il. Ça m’a touché parce que je l’avais rencontré en 2007. C’était à Rome», se rappelle celui qui était alors évêque au diocèse de Bathurst. Tous les évêques de l’Atlantique étaient réunis à Rome pendant une dizaine de jours dans le cadre d’une rencontre avec différentes congrégations.

Chaque évêque, à tour de rôle, avait eu droit à un entretien privé avec le pape.

«J’avais beaucoup apprécié la simplicité de Benoît XVI. Je me demandais ce que j’allais dire au pape pendant dix minutes», dit-il en riant.

«Pendant dix minutes, j’étais seul avec lui et il m’a demandé de lui montrer le diocèse de Bathurst sur la carte du Canada qu’il avait devant lui. C’est lui qui a mené la conversation et il parlait très bien français», confie l’homme d’Église.

«Il m’a emmené sur des sujets auxquels je n’avais pas pensé du tout de parler avec le pape, sur ma propre vocation», atteste Mgr Vienneau.

Le pape lui a aussi posé des questions au sujet de l’enseignement de la catéchèse aux jeunes dans le diocèse ainsi que dans les paroisses de Bathurst.

«C’est un homme qui avait une voix très douce», se rappelle l’archevêque de Moncton.

Il conservera de lui le souvenir d’un homme humble et très prudent dans ses déclarations.

«Ça me paraissait un homme qui voulait garder l’Église ouverte, mais en même temps sur le chemin de la tradition.»

Les 11 évêques de l’Atlantique ont également eu droit à une rencontre de groupe d’une demi-heure avec le pape lors de la rencontre en 2007.

«C’est un type que j’ai beaucoup admiré par ses capacités intellectuelles, un homme d’une grande rigueur théologique, exprime l’archevêque de Moncton. Il était très jeune au moment du Concile Vatican II dans les années 1960. Il a néanmoins influencé plusieurs documents essentiels.»

Selon l’évêque acadien, Joseph Ratzinger avait été invité au Concile Vatican II à titre d’expert pouvant conseiller les évêques du temps.

«Il était vu à ce moment-là de la pensée libérale, qu’il fallait moderniser les choses pour que l’Église soit plus à point avec les réalités d’aujourd’hui», informe Mgr Vienneau.

Une fois élu pape, Benoît XVI a été perçu comme étant plutôt conservateur.

Remplacement de trois évêques

L’archevêque de Moncton affirme être en attente lui aussi concernant la nomination de trois évêques au Nouveau-Brunswick, soit dans les diocèses d’Edmundston, Bathurst et Moncton.

«C’est la nonciature apostolique d’Ottawa qui cherche à remplacer actuellement une vingtaine d’évêques à travers le Canada, dont trois au Nouveau-Brunswick», explique Mgr Vienneau.

La procédure habituelle, c’est que le nonce apostolique d’Ottawa suggère des noms au pape François que celui-ci pourra approuver. Selon l’archevêque de Moncton, le nonce apostolique travaille en lien avec la Congrégation des évêques dans le choix des candidats.

«Vraiment on ne le sait pas, et on ne sait pas comment les choses avancent ou n’avancent pas», expose Mgr Vienneau. Comme l’exige le Code de droit canonique, il a lui-même remis sa démission en octobre 2022 alors qu’il a eu 75 ans. Il attend la suite des choses.

À Edmundston, Mgr Claude Champagne a lui aussi atteint les 75 ans et a également présenté sa démission. Quant à Mgr Daniel Jodoin, il a quitté le diocèse de Bathurst en octobre 2022 pour occuper un poste similaire dans le diocèse de Nicolet au Québec.