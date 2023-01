Radars photo: pas de feu vert dans les municipalités

Les corps policiers et les municipalités du Nouveau-Brunswick ne semblent pas, pour l’instant du moins, vouloir se bousculer afin d’installer des systèmes de saisie d’images.

Le règlement sur les systèmes de saisie d’images qui est compris dans la Loi sur les véhicules à moteur permettra à partir du 1er avril 2023 l’utilisation de cette technologie qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule qui circule et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction et son emplacement.

Installés à certaines intersections routières, aux feux rouges caméras ou sur des autobus scolaires, les radars photo détectent par exemple les excès de vitesse, les passages interdits à un feu rouge et les dépassements illégaux d’autobus scolaires.

En cas de telles infractions, ils prennent des photos du véhicule et de sa plaque d’immatriculation, ce qui permet l’émission par les policiers d’un constat d’infraction à l’endroit du propriétaire du véhicule fautif.

Judy Désalliers, qui est agente des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a indiqué qu’il n’y a pas eu de projets pilotes d’implantation de tels systèmes de saisie d’images à ce jour dans la province.

La Ville de Bathurst avait manifesté un certain intérêt envers ce type de technologie dès septembre 2017, enjoignant la province du Nouveau-Brunswick d’apporter des modifications à la Loi sur les véhicules à moteur visant à permettre l’utilisation de technologies de sécurité aux intersections et de renforcer la capacité des policiers à améliorer la sécurité du public.

Questionné à ce sujet, l’administration municipale a indiqué ne pas avoir l’intention de profiter du nouveau règlement pour une telle implantation sur son territoire une fois le printemps arrivé.

«C’est un dossier policier et un outil de travail supplémentaire qui peut être à la disposition de notre police, mais ce n’est actuellement pas dans notre mire. Il y aura une analyse en profondeur qui sera effectuée si jamais il est déterminé dans le futur par la Force policière de Bathurst qu’il y a un besoin particulier en ce sens», a confié Luc Foulem, porte-parole de la Ville de Bathurst.

Des villes comme Moncton et Saint-Jean n’ont pas non plus l’intention de donner le feu vert aux radars photo dans un proche avenir.

«En ce moment, nous passons en revue la nouvelle loi. Aucune décision n’a été prise», a souligné Aloma Jardine, gestionnaire des communications stratégiques à la Ville de Moncton.

«Les caméras aux feux rouges pourraient potentiellement jouer un rôle dans le cadre d’une stratégie globale visant à améliorer la sécurité des automobilistes et des résidents de notre communauté. Le personnel de la Ville n’a cependant fait aucune recommandation au conseil pour le moment», a pour sa part affirmé Erin White, porte-parole de la Ville de Saint-Jean.

Il ne faut pas non plus s’attendre à voir des radars photo être installés à Edmundston prochainement.

Le chef de police de l’endroit a mis en lumière le fait que les infractions des automobilistes aux intersections ne représentent pas un problème majeur pour la Force policière.

«Il faut aussi considérer les coûts rattachés à l’installation, au traitement et à l’entretien d’une telle technologie. Au final, je préfère avoir un membre et un véhicule de police sur le terrain plutôt que de l’enlever du chemin et de l’assigner à un programme qui ne rapportera peut-être pas énormément», a indiqué Steve Robinson.

Des études assez concluantes

L’installation des premiers radars photo au début des années 2010 dans quelques villes au Québec semble avoir été concluante, selon certaines données publiées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Selon le ministère, la présence des radars photo signalée à l’avance tend à modifier le comportement des automobilistes qui craignent d’être interceptés. Une diminution du nombre d’accidents est ainsi enregistrée aux endroits où ces dispositifs sont installés.

Selon les différents types d’appareils utilisés, la diminution approximative du nombre d’accidents se situe entre 12% et 29%.

L’utilisation de cette technologie semble aussi faire l’objet d’une large acceptabilité sociale, près de 85% de la population québécoise étant favorable à son usage par les autorités selon un sondage du gouvernement québécois mené il y a 18 mois.

«Le radar photo a été utilisé dans plusieurs juridictions canadiennes au fil des ans, mais je n’ai pas de données sur son efficacité par rapport à l’amélioration de la sécurité routière», a souligné Steve Olmstead, l’un des directeurs du CAA Atlantique.

«Bien que la sensibilisation du grand public aux zones de radar photo puisse contribuer à la réduction des vitesses et au respect des limites affichées, je n’ai pas suffisamment de données pour le prouver.»