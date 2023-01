Susan Holt préfère la collaboration aux attaques 

La chef libérale Susan Holt affirme que des membres de son parti souhaitent que ses députés adoptent un ton plus corrosif à l’Assemblée législative. Bien qu’elle reconnaît qu’il faut parfois mettre la politesse de côté, M. Holt souhaite maintenir une atmosphère «constructive» dans les débats.

Dès le début de son mandat comme chef du Parti libéral, Susan Holt a affirmé qu’elle veut faire la politique d’une façon différente. Elle veut que son équipe maintienne un ton «collaboratif, authentique et empathique» dans ses échanges avec le gouvernement majoritaire conservateur.

Lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, en réponse à des questions sur ce ton plus calme, la chef avoue que cela ne fait pas toujours l’affaire de tous les membres du parti.

«Ce que j’entends de l’équipe et de notre parti c’est que ce n’était pas assez d’attaques, pas assez de critiques. Ce n’est pas tout le monde, mais il y a certainement des partisans qui veulent ça, et il y a des enjeux où ça le demandait. Quand les droits ne sont pas respectés, c’est pas le temps d’être poli», dit-elle en entrevue.

L’opposition libérale a souvent adopté un ton posé lors de ses questions au gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs depuis le début de la nouvelle session législative.

Les députés libéraux ont monté le ton à quelques reprises, notamment sur des questions de soins de santé et de langues officielles. La députée Isabelle Thériault a par exemple sommé le ministre Daniel Allain de se prononcer sur une question de droits linguistiques et de la place du ministre Kris Austin sur un comité chargé de réviser la Loi sur les langues officielles.

Susan Holt a également critiqué plus directement le gouvernement provincial lors d’une manifestation le 25 octobre, en s’exclamant «Reconciliation my ass!» au sujet des relations tendues entre le gouvernement Higgs et les communautés autochtones.

Susan Holt affirme par contre qu’elle se préoccupe davantage des diverses crises qui secouent la province que du ton adopté par les membres du parti à l’Assemblée.

«L’ensemble du Nouveau-Brunswick veut qu’on fasse un travail qui avance les dossiers. Ça va être un ton constructif pour 2023.»

Elle croit qu’il y aura du pain sur la planche pour l’Opposition officielle cette année.

«Il y a beaucoup de travail à faire en 2023. C’est clair pour moi que les gens ont besoin de changement et d’espoir. Ça demande un nouveau genre de politique qui est fondé sur le respect, la transparence et la collaboration.»

Elle affirme aussi qu’il est possible de «collaborer» avec le gouvernement progressiste-conservateur sur certains enjeux, mais que ce n’est pas un exercice facile.

«On n’a pas vraiment vu les occasions pour faire ça avec les politiques qu’ils ont avancées dans la dernière session. Mais certainement, les enjeux au niveau de la santé, les enjeux au niveau du logement, ce sont des crises urgentes, on ne peut pas attendre deux ans pour faire des changements, alors nous sommes prêts à collaborer.»

Une année difficile pour le N.-B., selon David Coon

En réfléchissant à l’année qui vient de s’achever, le chef du Parti vert, David Coon, affirme qu’elle a été «très difficile».

«Ça a été une année en politique qui a semé la discorde entre le gouvernement et les Acadiens, les francophones et les autochtones au N.-B. on va commencer 2023 avec beaucoup de discorde entre [le gouvernement et] ces groupes au N.-B.»

Il dit que l’enjeu des soins de santé sera sa priorité dans la nouvelle année. Il affirme que le premier ministre Blaine Higgs a «refusé de prendre des mesures audacieuses» pour s’attaquer à la crise en santé.

«Il s’est plutôt contenté de couper la tête de nos services de soins de santé au niveau du leadership du réseau Horizon et de la ministre (Dorothy) Shephard, et les conseils d’administration pour les deux réseaux. C’est très bizarre.»

Il estime que la priorité du gouvernement en 2023 devrait être d’accorder plus de ressources aux centres de soins communautaires et aux cliniques d’infirmières praticiennes à travers la province pour alléger la pression sur les urgences dans les hôpitaux.

«On doit mettre en place des ressources pour permettre à ces cliniques d’accueillir des patients sans rendez-vous, parce que beaucoup de patients n’ont pas d’autre choix que de visiter l’urgence ou l’hôpital. Il est primordial d’avoir une alternative, et les centres communautaires existent maintenant, mais sans le mandat et les ressources nécessaires pour accepter des patients sans rendez-vous.»

Les élections partielles

Les deux chefs d’opposition partagent une ambition en 2023: faire des gains aux élections partielles.

À l’heure actuelle, l’Assemblée législative est composée de trois trois députés verts, un indépendant, 13 députés libéraux et 28 députés progressistes-conservateurs – en plus du président de la chambre, Bill Oliver, qui n’a pas droit de vote. Trois sièges sont vides depuis le départ de Denis Landry, Daniel Guitard et Roger Melanson.

La chef libérale Susan Holt tentera notamment de se faire élire dans la circonscription de Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore, mais les circonscriptions de Restigouche-Ouest et de Dieppe sont également libres.

«Le recrutement de l’équipe est ma priorité pour les élections partielles et même pour 2024. J’ai parlé à plusieurs candidates qui sont intéressées à se présenter à Dieppe et dans Restigouche-Chaleur», dit-elle.

Le chef David Coon affirme que le Parti vert tentera de gagner un quatrième siège.

«On doit gagner une élection partielle. Nous attendons que le premier ministre lance les élections partielles dans trois circonscriptions, donc pour nous ce serait important de gagner un autre député vert.»

Lors de la dernière semaine de séance législative en décembre, Blaine Higgs a indiqué que les élections partielles devraient avoir lieu dans un délai de six mois du départ des députés, soit au début du printemps 2023.