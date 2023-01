Une poursuite policière démarre à Saint-Quentin et se termine à Saint-Léonard

Un homme de la région de Bonaventure en Gaspésie fait face à plusieurs accusations à la suite d’une poursuite policière pour le moins mouvementée.

L’individu en question, Miguel Brideau, a comparu mercredi au Palais de justice d’Edmundston. Il fait face à plusieurs accusations dont voie de fait contre des policiers, menaces, conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et omission de s’arrêter à la demande des policiers.

L’incident s’est produit le 2 janvier vers 13h20. Une autopatrouille de la GRC croise alors un véhicule qui roule à grande vitesse sur la rue Canada à Saint-Quentin et décide de l’intercepter.

«Les policiers ont activé leurs gyrophares, mais le suspect n’a pas obtempéré. Ils ont donc pris le véhicule en chasse», explique le sergent Pierre Chiasson de la Gendarmerie royale du Canada.

Lors de la poursuite, le véhicule en fuite aurait appliqué les freins à fond à deux reprises afin de provoquer délibérément des collisions avec l’autopatrouille de la GRC. À la seconde collision, les policiers – secoués et aux prises avec un véhicule endommagé de façon significative – ont abandonné la poursuite.

Le véhicule du suspect a continué son chemin sur la route 17 en direction de Saint-Léonard où il était toutefois attendu de pied ferme par d’autres policiers de la GRC. Ceux-ci ont eu recours à un tapis à clous afin d’immobiliser le véhicule du fuyard.

«La route 17 avait été fermée partiellement pendant une partie de l’après-midi afin de permettre l’intervention. On ne voulait pas faire courir de risques au public, car étant donné que le chauffard venait déjà de fuir les policiers et de causer des collisions, on sentait qu’il pouvait être dans un état instable», ajoute le sergent Chiasson.

Le suspect aurait résisté à son arrestation une fois son véhicule arrêté, commettant des voies de fait contre les agents sur place en plus de proférer des menaces à leur endroit.

Aux dernières nouvelles, les policiers impliqués dans l’accident vont bien. L’un d’entre eux a subi des blessures mineures, mais a depuis reçu son congé de l’hôpital.

L’accusé demeurera en détention au moins jusqu’à jeudi (5 janvier), date où il doit revenir au Palais de justice d’Edmundston pour y subir son audience de libération provisoire.