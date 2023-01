Achalandage élevé à l’urgence de l’Hôpital régional Chaleur

Le Réseau de santé Vitalité demande à la population d’alléger l’achalandage au Service d’urgence de l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst.

Le Réseau a fait savoir, jeudi après-midi, que les gens qui se présenteront à l’urgence pour des raisons non urgentes devront s’armer de patience et prévoir des temps d’attente beaucoup plus longs qu’à l’habitude.

Cette mesure, précise Vitalité, est occasionnée par un achalandage élevé au Service d’urgence ainsi qu’un haut taux d’occupation des lits dans l’établissement.

Le Service d’urgence de l’établissement demeure ouvert. Toutefois, le Réseau demande aux gens dont l’état de santé n’est pas critique de prendre rendezvous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, de consulter leur pharmacien communautaire, de communiquer avec le service TéléSoins (811) ou eVisitNB.