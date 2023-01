Beaucoup de questions dans la nouvelle municipalités des Hautes-Terres

Le 30 novembre, le député Denis Landry mettait fin à 23 années de politique provinciale pour devenir le premier maire de la municipalité des Hautes-Terres.

Hautes-Terres, une entité nouvellement constituée, réunit, depuis le 1er janvier, les villages de Saint-Isidore, de Paquetville et une dizaine de localités rurales.

La première pensée livrée par le nouveau maire, lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, cette semaine, fut pour le conseil qu’il va bientôt diriger.

«Un conseil municipal de première classe! a-t-il déclaré avec enthousiasme. La population m’a donné de bonnes personnes; des personnes avec qui je pourrai travailler.»

Dans les prochains jours, le nouveau conseil suivra des sessions d’informations. Plusieurs en bénéficieront, croit M. Landry, puisque certains élus n’ont jamais siégé à l’échelon municipal. Lui-même, a-t-il fait remarquer, devrait profiter de ces rencontres.

«Quand j’étais ministre, j’ai rencontré des maires; mais maire, c’est un rôle que je n’ai jamais rempli.»

Néanmoins, il voit venir avec fébrilité l’heure des premières décisions.

«Le conseil n’a eu aucun mot à dire sur le nouveau budget. Tout a été préétabli par des facilitateurs. Mais on devrait pouvoir passer l’année sans hausse de taxe majeure. Des hausses dans les DSL… mais rien de majeur.»

M. Landry n’a pas voulu avancer de chiffres parce que le budget n’a pas encore été approuvé par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

«Ça va être décidé (le budget et les taux de taxation foncière) dans les jours qui viennent.»

Par contre, comme les autres maires, il pense que le gouvernement Higgs, côté financier, n’aide pas suffisamment les nouvelles municipalités.

«Pour financer les services il va falloir trouver de l’argent ailleurs. Ça va aller avec ce que les gens veulent se payer comme services.»

Et le réseau routier?

Selon M. Landry, la municipalité compte un peu plus de 5200 électeurs et «beaucoup de chemins». Des chemins dont il ne veut pas avoir la responsabilité.

C’est d’ailleurs un champ de compétence que connaît bien ce politicien aguerri, qui a été ministre des Transports de 2006 à 2010.

Il reconnaît que la réforme vient avec son lot de questions et d’incertitudes. «Pour les chemins (des Hautes-Terres), il n’y a aucune entente actuellement. C’est préétabli que la province va continuer de s’en occuper.»

«Paquetville et Saint-Isidore devraient rester l’affaire du privé. Et le ministère des Transports (et de l’Infrastructure) devrait conserver les autres chemins parce que ce sont des chemins ruraux.»

L’ancien ministre connaît bien le cas de Tracadie et il ne tient pas à vivre chez lui une situation semblable.

«Prendre en main les routes rurales? Non, jamais! C’est la dernière chose que je voudrais. Ce que je veux, c’est que le gouvernement continue de s’en occuper, et on verra s’il y a des coûts rattachés à ça.»

D’autre part, il prévoit contacter prochainement le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour discuter des routes qui devraient être réparées en 2023.

Sinon les routes de Hautes-Terres, à son avis, sont en «assez bonne condition», nommément, les routes 135, 160 et 340.

Quel en est l’explication? Les terres étant plus hautes, il y aurait moins de tourbières et les routes seraient plus solides?

«Non. Parce qu’entre 2006 et 2010, il y a un ministre des Transports qui a fait son travail», a rétorqué M. Landry avec une pointe de fierté mêlée d’humour.

La question de l’hôtel de ville

La première réunion du conseil se tiendra en janvier, mais la date comme le lieu n’ont pas encore été arrêtés.

Fera-t-on la tournée des communautés au moment de tenir les réunions? Le maire de Hautes-Terres n’a pas exclu cette possibilité, mais il a reconnu que certaines localités n’ont pas d’édifice capable d’accueillir un public nombreux. En décembre, l’assermentation du conseil avait réuni environ 80 personnes, a-t-il rappelé.

«On n’a pas un million de choix. Certaines salles ne sont pas assez grandes.»

C’est le cas de Duguayville, par exemple. En revanche, «Notre-Dame-des-Érables possède un beau club de l’âge d’or», a-t-il reconnu.

Cependant, à Bois-Blanc, des gens sont bannis du Centre récréatif, a-t-il noté. Dans ces conditions, le conseil municipal pourrait difficilement y tenir une réunion publique.

M. Landry a vite constaté qu’une question plus éminente brûlait beaucoup de lèvres: où sera établi le futur hôtel de ville? Dans l’ancien édifice municipal de Saint-Isidore ou dans celui de Paquetville?

La décision n’a pas encore été prise, a-t-il expliqué. Plusieurs facteurs devront être pris en compte.

«Faudra-t-il mettre tous les employés (municipaux) sous le même toit? Est-ce que l’édifice de Saint-Isidore peut-être agrandi?»

«Comme maire, je peux déjà dire qu’on n’aura pas les moyens d’en garder deux, mais à court terme, les deux édifices resteront ouverts.»