Le Canada champion: de la tension à la joie à Tracadie

Une cinquantaine d’amateurs de sport ont assisté à la projection de la finale du championnat mondial de hockey junior à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie, jeudi soir. Avant la partie un repas, pizza et sous-marins, fut servi aux gens présents.

Pendant la soirée des prix furent tirés au sort (équipement de hockey et maillots aux couleurs de l’équipe canadienne). Claude Gallant, le gestionnaire de l’Académie, s’est dit heureux du succès de l’événement, dont l’un des objectifs était le rayonnement et la célébration du sport. L’Académie a aussi voulu offrir une occasion au public de se réunir à nouveau parce que «les dernières années ont été difficiles à cause de la COVID-19», a ajouté M. Gallant, qui a constaté, avec satisfaction, l’intérêt des jeunes, un public «qu’on n’aurait pas vu normalement à l’Académie».