Le meurtrier Justin Bourque fait appel de sa peine

Justin Bourque, condamné à trois peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans, demande une révision de sa sentence.

En juin 2014, alors âgé de 24 ans, il a ouvert le feu à Moncton sur cinq membres de la GRC, une attaque qui aura coûté la vie à trois d’entre eux.

Après avoir plaidé coupable à deux accusations de tentative de meurtre et trois accusations de meurtre prémédité, Bourque a reçu trois peines d’emprisonnement de 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Il s’agissait, à l’époque, de la peine la plus sévère imposée par un tribunal canadien depuis 1962, lorsque les dernières exécutions capitales sanctionnées par l’État ont eu lieu.

Inconstitutionnelle

Au printemps, la Cour suprême a toutefois jugé inconstitutionnelles les peines d’emprisonnement consécutives sans possibilité d’appel à la suite d’une décision rendue dans le cadre de l’affaire Bissonnette.

L’auteur de la tuerie de 2017 à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, purgeait une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, pour avoir abattu six personnes.

Dans sa décision, le plus haut tribunal a invalidé la loi de 2011 qui permettait aux juges de prolonger la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au-delà de 25 ans pour les auteurs de meurtres multiples.

La Cour avait alors estimé que cette loi violait la Charte des droits et libertés parce qu’elle équivalait à une «peine cruelle et inusitée» pour les délinquants, qui n’avaient alors aucune possibilité réaliste d’obtenir une libération conditionnelle avant leur mort.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, David Lutz, l’avocat de Justin Bourque, a confirmé qu’il avait présenté une requête à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin que la sentence de son client soit révisée.

Me Lutz cite la décision Bissonnette, qui indique que le jugement rendu dans le cadre de cette affaire est rétroactif et qu’il s’applique donc également à son client.

«C’est tout ce dont on a besoin de regarder», lance-t-il.

Si la démarche porte ses fruits, Bourque pourra demander une libération conditionnelle à l’âge de 49 ans plutôt qu’à 99 ans.

Me Lutz rappelle toutefois que cela ne signifie pas pour autant que l’auteur de la tuerie de Moncton sera un homme libre après avoir passé 25 ans derrière les barreaux.

«Il devra travailler afin de gagner sa liberté s’il obtient gain de cause, dit-il. Il faut se souvenir que si l’on est emprisonné sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, ça ne veut pas nécessairement dire que l’on est libre après ce temps. Je connais des gens qui ont eu une sentence sans possibilité de libération avant 10 ans et ils sont toujours emprisonnés, des décennies plus tard.»

D’après David Lutz, la Cour d’appel devrait rendre sa décision le 15 février. Les plaidoiries de la défense et des procureurs ont été soumises au tribunal par écrit, précise-t-il.

– Avec des extraits de La Presse canadienne