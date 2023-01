Le Moque-Tortue et Le Griffon font l’achat d’Adorable Chocolat à Shediac

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les propriétaires du gîte Le Griffon et du bistro ludique Le Moque-Tortue, Sébastien Després et Heather Wright, sont ravis d’ajouter la bannière d’une chocolaterie à leur offre avec l’acquisition d’Adorable Chocolat.

Sébastien Després avoue que ça commence bien l’année, mais que le processus est entamé depuis longtemps.

C’est lui et sa partenaire Heather Wright qui ont approché le maître chocolatier d’Adorable Chocolat, Frédéric Desclos, pour discuter d’affaires. «On a commencé à parler, juste comme ça. Ça fait plusieurs années que je lui souffle l’idée, puis là c’est devenu concret, c’est fait», illustre le copropriétaire.

Les trois commerces se trouvent à proximité l’un de l’autre sur la rue Main à Shediac. Adorable Chocolat est situé de l’autre côté du chemin. «C’est en diagonale, précise le principal intéressé. On a acheté notre voisin.»

«Le Griffon est à sept pas de là. On est vraiment comme un coin d’Alice au pays des merveilles», ajoute-t-il.

L’acquisition, selon le couple, fournira au Moque-Tortue et au Griffon une nouvelle gamme de produits qui résonne déjà avec leurs clients et donnera en même temps l’occasion à la chocolaterie de croître sa production.

«Et vu que les temps morts du bistrot sont souvent les temps forts de la fabrique de chocolat, l’acquisition nous permet d’assurer du travail à l’année à une plus grande et plus forte équipe», explique Sébastien Després.

Au total, ils étaient 41 employés au Moque-Tortue durant l’été, et la majorité travaille à temps plein. «L’hiver, on est encore occupé mais on n’a vraiment pas besoin d’une grosse équipe, admet-il. Ça va nous permettre d’avoir du travail à l’année, d’avoir des employés présents toute l’année.»

L’histoire d’Adorable Chocolat remonte à 15 ans. Ginette Ahier, pionnière du chocolat artisanal en Atlantique, avait fondé sa chocolaterie artisanale, Choco-Cocagne, en 2007.

Quelques années plus tard, lorsque Frédéric Desclos était arrivé de la Bretagne pour fonder une entreprise semblable dans la région, les deux chocolatiers avaient choisi d’unir leurs forces sous un même toît à Shediac.

Pendant les derniers mois, les nouveaux propriétaires et les membres des équipes du Moque-Tortue et du Griffon ont déjà passé des centaines d’heures sous la tutelle de Frédéric Desclos pour assurer une transition en douceur.

«Même si nous avons beaucoup d’idées pour de nouveaux produits et des plans d’expansion, nous cherchons premièrement la continuité», informe la copropriétaire Heather Wright.

«Notre chocolat ne contient jamais d’OGM, d’huiles hydrogénées, de sirop de maïs ni d’ingrédients artificiels», indique le communiqué de presse de l’organisation.

La grande ouverture de la fabrique de chocolat aura lieu à la Saint-Valentin, le 14 février, de 17h à 21h.