Susan Holt veut rétablir l’immersion française si elle est élue

La chef libérale Susan Holt a l’intention de rétablir l’immersion française dans le système d’éducation anglophone si elle devient première ministre en 2024.

Le gouvernement remplace le programme d’immersion française par un autre programme qui offrira de l’apprentissage en français aux élèves pour la moitié de leur temps passé à l’école.

Ce nouveau programme sera mis en place pour les élèves de la maternelle et de la première année dès la rentrée scolaire à l’automne 2023.

En entrevue, Susan Holt affirme qu’elle veut ramener l’immersion française si elle est élue, mais qu’elle ne veut pas le faire aux dépens du système d’éducation

C’est clair que le programme d’immersion est la meilleure façon d’apprendre une deuxième langue. […] Mais c’est aussi clair que le système d’éducation est sous beaucoup de pression et qu’on ne peut pas avoir des changements chaque année, sans planification, sans ressources. Alors si on a le privilège de former un gouvernement en 2024, on va améliorer notre système d’éducation d’une deuxième langue avec un plan et un horaire qui convient aux enseignants, aux élèves et aux familles.»

Elle estime que les élèves ont besoin d’un apprentissage «personnalisé», et non pas d’un modèle d’apprentissage du français qui est pareil pour tout le monde.

«Le programme qu’on a aujourd’hui présente plusieurs options. Il y a l’immersion, il y a le projet pilote [d’apprentissage] d’une deuxième langue dans quelques écoles. […] Je pense qu’on fait un recul si on retourne à un système universel, ça fonctionne pour presque personne.»

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, n’était pas disponible pour une entrevue à ce sujet, mais a réagi par l’entremise d’une déclaration par courriel du ministère.

«Elle veut apporter des changements à un système avant même de prendre le temps d’examiner les preuves et les observations? Cela ressemble à ce qui s’est passé en 2017 lorsqu’ils ont apporté des changements au point d’entrée du programme d’immersion française précoce – avec moins d’un an de préavis.

Il écorche au passage l’organisme Canadian Parents for French, qui a beaucoup critiqué son élimination du programme d’immersion.

«Je ne comprends pas pourquoi Susan Holt et Canadian Parents for French s’opposent à l’apprentissage du français pour tous les élèves du secteur anglophone.»

Susan Holt réplique qu’elle ne s’y oppose pas.

«Ce n’est pas ça du tout. On veut que chaque élève qui veut apprendre le français ait cette opportunité, mais on veut qu’il l’atteigne à un niveau d’excellence, de bilinguisme. Pas seulement ce but minimum […] d’un niveau conversationnel.»

Le ministre Hogan rappelle aussi que bien que son programme s’adresse à tous les élèves, il comprend un parcours personnalisé pour certains d’entre eux.

«Le cadre proposé prévoit offrir aux élèves la possibilité d’atteindre des niveaux de compétence plus avancés en fonction de leurs intérêts personnels. De plus, les cours d’Art langagier en français comprendront également des leçons de lecture et d’écriture en français, selon les besoins de chaque élève.»