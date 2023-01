La lecture d’une prière hindoue refusée à l’Assemblée législative du N.-B.

Un homme a demandé la permission de lire une prière hindoue à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, où les députés entament chaque journée avec une prière chrétienne. On lui a refusé ce privilège.

L’homme qui a demandé à lire cette prière, Rajan Zed, explique par voie de communiqué que sa demande a été refusée. Dans son courriel, il cite la réponse qu’il a reçue de Shayne Davies, le greffier de l’Assemblée législative.

«Tel qu’indiqué par le président de la chambre, nous devons respectueusement refuser votre offre. Notre pratique bien établie datant de plus d’un siècle a été d’entamer chaque journée avec une prière qui comprend deux invocations suivies de la prière du Seigneur. En ce moment, l’Assemblée n’a pas l’intention de dévier de cette pratique.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le greffier de l’Assemblée législative, qui a refusé de commenter.

Rajan Zed, qui a livré des prières hindoues dans diverses assemblées politiques aux États-Unis, estime qu’il s’agit d’un «monopole» de la prière.

«Les gouvernements démocratiques ne devraient pas promouvoir une religion et exclure les autres ainsi que les non croyants, ce qui brime [leurs] droits humains», écrit-il dans un communiqué.

Radan Zed – Gracieuseté

Kevin Arseneau, député du Parti vert, a déjà déposé une motion, en 2019, pour que la prière chrétienne soit abolie ou remplacée par un moment de silence à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

«Le Nouveau-Brunswick est composé de plusieurs groupes, de plusieurs peuples, de plusieurs religions, et de gens qui ne croient en aucune religion. En tant que député, on représente tous ces gens-là. Je pense que c’est une belle opportunité, dorénavant, de tendre la main aux différents groupes de la province et de faire les changements comme permettre d’autres prières le matin, ou des moments de silence.»

Il affirme qu’il continue de croire que la politique et la religion doivent être séparées et que la prière matinale est une «pratique désuète», mais que l’inclusion d’autres croyances pourrait être un bon compromis.

«Peut-être qu’un compromis de transition pourrait être, au moins, de permettre une plus grande diversité. On peut garder ce moment-là. Dans un monde idéal, ça serait un moment de silence où les députés pourraient se recueillir et réfléchir à peu importe ce qu’ils ont envie de réfléchir.»

Le député, qui est membre du Comité d’administration de l’Assemblée législative, affirme qu’il a entendu parler de cette requête de la bouche de journalistes.

«Je n’ai pas vu cette demande-là passer par aucune instance de l’Assemblée législative, donc ça doit être un ordre direct du président de la chambre.»

L’Acadie Nouvelle a contacté la Société de l’Hindouisme du N.-B., qui a un temple à Moncton. Nos interlocuteurs n’avaient pas entendu parler de Rajan Zed, ni de sa tentative d’avoir une prière Hindoue à l’Assemblée législative.

Rajan Zed est président de la Universal society of Hinduism. D’après son site web, un organisme a été fondé en 2011 au Nevada, aux États-Unis. Mis à part M. Zed, aucun autre membre de la Société n’y est nommé.

Sur le site web de Rajan Zed, on apprend aussi que l’homme s’est vu refuser la chance de prononcer une prière hindoue dans des assemblées politiques au Nunavut, au Royaume-Uni, en Australie et en Irlande, entre autres.

D’après un article de la CBC en 2009, on lui a aussi refusé ce privilège à Province House, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il a refusé une demande d’entrevue. Il a écrit par courriel qu’il demeure aux États-Unis et qu’il n’est jamais venu au Nouveau-Brunswick, même s’il aimerait visiter la province pour y lire une prière.