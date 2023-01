Le Seigneur des anneaux et le cadeau de Vladimir Poutine

En politique, plus particulièrement en diplomatie, un cadeau n’est jamais qu’un simple cadeau, il est aussi un outil de communication qui transmet un message. C’est pourquoi les anneaux d’or que Vladimir Poutine a donné en cadeau à des dirigeants de l’ex-URSS, dont certains sont parmi les rares alliés de la Russie, laissent place à de multiples interprétations.

Le président russe Vladimir Poutine, après un sommet de la Communauté des États indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg le 26 décembre dernier, a donné à chacun des chefs d’État présents un anneau d’or. Plusieurs observateurs de la scène politique internationale y voient une référence au roman Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien.

Une bague a été remise aux chefs d’État de sept des huit pays membres de la CEI, soit la Biélorussie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. La présidente de la Moldavie, actuellement la seule femme à la tête d’un pays membre de la CEI, était absente, sans doute parce les relations avec le Kremlin se sont tendues depuis que le pays a accueilli des réfugiés ukrainiens.

Le dirigeant du Turkménistan, État associé à la CEI, a reçu le huitième anneau. Finalement, Vladimir Poutine, hôte de ce sommet informel, s’est gardé pour lui le neuvième anneau.

Les aficionados de l’œuvre de J.R.R. Tolkien n’ont pas pu s’empêcher de faire un lien avec le roman Le Seigneur des anneaux où Sauron, le maître du mal, offre neuf anneaux à des dirigeants, qui forment la communauté de l’anneau, mais qui sont aussi ses serviteurs. Qui plus est, sur les bagues se trouvent sculpté l’emblème de la CEI qui rappellerait vaguement la forme de «l’Œil de Sauron» tel qu’il est représenté dans les films de trilogie américano-néo-zélandaise The Lord of the Rings et sa version française Le Seigneur des anneaux.

Le Kremlin a réfuté ce parallèle en déclarant que ce n’était qu’un simple souvenir. Pourtant, en diplomatie, un cadeau n’est jamais qu’un simple souvenir, c’est aussi un message que l’on souhaite publiquement transmettre.

Parfois, le cadeau est choisi en fonction des intérêts du chef d’État dans l’espoir de développer des liens personnels. Par exemple, le premier ministre canadien Justin Trudeau, réputé pour être un grand amateur de Star Wars, a reçu, du président américain Barack Obama, le scénario de Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, dont la version française se nomme Le réveil de la Force, signé par le directeur J.J. Abrams et présenté dans un étui en cuir fait sur mesure avec une inscription personnalisée.

D’autres fois, le cadeau ne semble pas tant être choisi pour plaire au chef d’État, mais plutôt pour faire passer un message. Bien souvent, il s’agit d’une occasion pour promouvoir l’artisanat ou la culture du pays ou même pour faire passer un message de façon plus ou moins subtile.

Par exemple, lors du Sommet du G7 au Royaume-Uni en 2021, le président français Emmanuel Macron a offert une bouteille de vin, un Côte-Rôtie, au président américain Joe Biden. Cela peut paraître comme un bien curieux cadeau sachant que Joe Biden ne boit pas une goutte d’alcool, mais c’était une façon de souligner la suspension par le président américain des droits de douane sur les vins en provenance d’Europe qui avaient été mis en place par son prédécesseur, le président Donald Trump.

Les anneaux d’or de Vladimir Poutine à ses homologues des pays membres de la CEI sont un cadeau étonnant, mais sans doute pas anodin. Depuis le début de la guerre avec l’Ukraine, plusieurs analogies issues de l’univers de J.R.R. Tolkien ont été utilisées.

On peut penser au gouvernement ukrainien qui a souvent comparé la Russie au «Mordor», le royaume de Sauron, et les soldats russes à des «Orques», les soldats de Sauron. Sur Internet, plusieurs mèmes partagés sur les réseaux sociaux ont associé Vladimir Poutine au personnage Gollum et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au personnage de Frodon.

La tradition du cadeau diplomatique remonte à l’Antiquité et est depuis toujours dotée d’une charge symbolique. Fort à parier que le choix des anneaux d’or par Vladimir Poutine ne doit rien au hasard.