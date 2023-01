Il y a 25 ans, l’opération Récupération était lancée au Nouveau-Brunswick

Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale ont souligné dimanche le 25e anniversaire de la tempête de verglas de 1998 et de l’opération Récupération.

Dès les premiers jours de janvier 1998, une longue période de pluie verglaçante et de grésil a fait tomber des milliers d’arbres, cassé des lignes électriques et transformé des routes en patinoires.

La tempête avait frappé plusieurs régions du Canada, de l’est de l’Ontario jusqu’au Nouveau-Brunswick.

La crise du verglas avait surtout fait mal dans un corridor situé entre Ottawa et Sherbrooke, particulièrement dans ce qui sera surnommé le « triangle noir », formé par les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Granby et de Saint-Hyacinthe, à l’est de Montréal.

Les réseaux électriques étant endommagés, des millions de personnes se sont retrouvées sans éclairage, sans chauffage, sans eau courante et sans réfrigération pendant le mois habituellement le plus froid de l’année.

Le verglas massif de janvier 1998 avait fait 30 morts au Québec. Au plus fort de la crise, 1,4 million d’abonnés, soit 3,5 millions de personnes, étaient plongés dans le noir.

La Croix-Rouge canadienne et ses nombreux bénévoles avaient alors ouvert plus de 450 centres d’hébergement au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario.

Le plus grand déploiement

Le 7 janvier 1998, en pleine tempête, les provinces touchées demandent l’aide du gouvernement fédéral. Répondant aux demandes de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, les Forces armées canadiennes ont lancé l’opération Récupération le lendemain.

Le plus grand déploiement militaire national de l’histoire du Canada était ainsi lancé il y a 25 ans.

Au total, plus de 15 000 militaires, dont plusieurs originaires de la base de Gagetown, ont été envoyés pour aider aux efforts de rétablissement.

Même si le Nouveau-Brunswick a été moins durement touché que certaines régions du Québec, la crise du verglas a tout de même laissé de profonds souvenirs chez plusieurs Néo-Brunswickois.

Le sénateur Percy Mockler est l’un de ceux ayant pleinement vécu cette tranche de l’histoire contemporaine du Canada.

«C’est la première fois de ma vie que je voyais une mobilisation si intense de la part de la population du Nouveau-Brunswick. Gros ou petit portefeuille, les gens ont été très généreux», a d’abord indiqué celui qui était à l’époque député provincial de la circonscription Madawaska-la-Vallée.

«Acadiens, brayons, francophones, anglophones, gens des premières nations et certaines grandes entreprises comme Groupe Savoie, McCain et Irving, tout le monde a mis l’épaule à la roue dans ce qui est devenu un grand projet humanitaire», a raconté le natif de Saint-Léonard, au Bas-Madawaska.

«Ç’a frappé moins fort ici au Nouveau-Brunswick, mais il y a eu du travail immense effectué pour aider les sinistrés, surtout pour acheminer du bois de chauffage, des couvertures, de la nourriture et même des génératrices.»

Des militaires de la base de Gagetown ont contribué à cet effort de 1998 à partir du Nouveau-Brunswick, alors que d’autres ont été déployés au Québec dans les zones les plus sinistrées.

Des archives du gouvernement canadien racontent que les militaires ont aidé à restaurer des pylônes électriques endommagés et à libérer des lignes électriques emprisonnées dans des centimètres de glace.

Ils ont également aidé leurs concitoyens canadiens d’autres façons, comme en déblayant les routes, en abattant des arbres, en secourant des personnes et des animaux et en enlevant les débris autour des maisons des gens.

Des monteurs de ligne du Nouveau-Brunswick sont également venus en aide à certaines communautés québécoises sinistrées.

Le 28 février 1998 a marqué fin de l’opération Récupération.

«Travaillant jour et nuit dans des conditions hivernales rigoureuses, nos militaires ont joué un rôle essentiel dans l’opération de secours aux sinistrés. Vingt-cinq ans plus tard, nous les remercions d’avoir assuré la sécurité de nos concitoyens et d’avoir aidé nos collectivités à se rétablir», a déclaré par voie de communiqué Lawrence MacAulay, le ministre des Anciens Combattants.

Percy Mockler concède que la crise du verglas de 1998 n’avait pas l’ampleur de celle survenue en 2017 dans la Péninsule acadienne.

«Oui, il y avait beaucoup de débris sur les chemins et pas mal de pannes électriques ici au Nouveau-Brunswick, mais c’était bien pire en 2017. Heureusement que l’on n’a pas reçu le même verglas qu’au Québec en 1998, sinon on serait peut-être encore en train de déglacer!»