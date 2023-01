Itinérance: le gouvernement provincial a manqué de vision à long terme

Il y a 10 ans, le gouvernement de David Alward a refusé de financer un programme d’aide efficace pour les sans-abri. En fin d’année, le gouvernement de Blaine Higgs a pris des décisions sur l’itinérance en situation d’urgence. Mais il semble toujours réticent à investir davantage à long terme.

Dans le centre-ville de Moncton à la fin de l’année dernière, un itinérant est mort de froid devant l’Hôtel de Ville, les places en refuge ont manqué à l’arrivée de l’hiver et 200 commerçants ont manifesté contre l’augmentation du nombre de sans-abri.

Dans ce contexte, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, s’est rendue dans la cité du Sud-Est avec une équipe de fonctionnaires de différents ministères. Elle a toutefois dit qu’une analyse des besoins supplémentaires était nécessaire avant d’annoncer de nouvelles dépenses.

Le premier ministre, Blaine Higgs, a aussi exprimé ses doutes quant à l’efficacité de nouveaux investissements pour aider les itinérants dans une entrevue de fin d’année de CBC.

Un projet scientifique d’envergure lancé en 2009 a pourtant montré l’efficacité d’un programme à l’aide de preuves solides: Chez Soi. Le gouvernement fédéral de Stephen Harper a dépensé 110 millions $ pour cette étude menée dans cinq grandes villes canadiennes, dont Moncton.

Des données probantes

Les chercheurs impliqués ont choisi une méthode particulièrement rigoureuse en sciences humaines: un plan d’étude à répartition aléatoire. Ils ont mesuré les effets d’un nouveau type d’intervention sur un groupe, tout en analysant les progrès d’un groupe comparable (avec les mêmes besoins, la même part de femmes, le même âge moyen, le même type de logement, etc.) qui recevait les services habituels.

«D’habitude, les études suivent des populations qui reçoivent de nouvelles interventions, mais sans point de comparaison, précise l’un des co-chercheurs principaux de Chez Soi à Moncton, Jimmy Bourque. Elles peuvent donc surestimer l’efficacité d’un programme.»

Pour leur expérience, les chercheurs ont choisi de se concentrer sur des personnes en situation d’itinérance chronique (une période de cinq ans en général) et souffrant d’un trouble mental, accompagné le plus souvent d’un problème de consommation de drogue ou d’alcool.

Chez Soi a permis à 100 personnes de ce type d’avoir un logement subventionné en payant un loyer représentant au maximum 30% de leurs revenus à Moncton. En plus, une équipe leur a prodigué chez eux des services de traitement de la santé mentale et des dépendances ainsi que de l’aide à l’employabilité.

Dans le centre-ville de Moncton à la fin de l’année dernière, un itinérant est mort de froid devant l’Hôtel de Ville. – Archives Le premier ministre, Blaine Higgs a exprimé ses doutes quant à l’efficacité de nouveaux investissements pour aider les itinérants. – Archives Le député de Moncton-Sud, Greg Turner, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, le ministre des Finances, Ernie Steeves, et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Kris Austin. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

De bons résultats

Les données recueillies par les chercheurs montrent que Chez Soi fonctionne mieux que le soutien dont bénéficiaient ces sans-abri avant l’implémentation de ce programme.

Durant les six derniers mois de l’étude, 74% des participants occupaient un logement de façon stable contre 30% chez ceux du groupe témoin. Le pourcentage des participants ayant une stabilité résidentielle est aussi resté constamment élevé (85%) durant les deux ans de la récolte de données.

Par ailleurs, Chez Soi a amélioré davantage la façon dont les participants ont perçu leur qualité de vie que celle des membres du groupe témoin. Les premiers ont notamment atteint des objectifs comme éviter les drogues, retourner aux études ou préparer un budget.

D’autre part, les participants ont décrit des résultats plus positifs liés à leurs problèmes de santé mentale (gestion de leurs médicaments et stabilité associée à l’accès aux services). À l’inverse, les membres du groupe témoin ont signalé des difficultés en raison du manque de services, des listes d’attente et des hospitalisations.

De faibles coûts

Malgré tout, le gouvernement provincial de David Alward, a refusé de prendre le relai du financement fédéral pour que Chez Soi continue à Moncton, à la fin de l’étude.

«Les ministères de la Santé et du Développement social voulaient un programme qui leur permettait de réaliser des économies, regrette M. Bourque. C’est dommage.»

Au cours de la période de deux ans, chaque tranche de 10$ investie dans le programme a permis des économies moyennes de 7,75$ (en frais de justice, d’hospitalisation et de désintoxication, par exemple). Le coût net pour le gouvernement était donc de 2,25$ par tranche de 10$ (soit environ 5700$ au total par personne en tenant compte de l’inflation).

L’un des co-chercheurs principaux du projet affectés à Moncton, Tim Aubry, juge ce coût très modeste par rapport aux changements qu’il permet dans la vie de personnes défavorisées.

«Le programme aurait nécessité que les ministères de la Santé et du Développement social collaborent, ajoute-t-il toutefois. C’est un défi politique qui s’est imposé à d’autres provinces et qui existe toujours aujourd’hui.»

Cet expert en évaluation de programmes à l’Université d’Ottawa remarque aussi que les gouvernements fondent peu leurs décisions politiques sur des données probantes.

Un engagement

«Le gouvernement actuel s’est engagé à aider les personnes confrontées à l’itinérance», rappelle en tout cas l’agente des communications du ministère du Développement social, Rebecca Howland.

Elle assure que le gouvernement provincial s’inspire du modèle utilisé par Chez Soi: «Priorité au Logement» (Housing First). Elle déclare qu’ainsi, il a réussi à loger plus de 800 personnes jugées à risque au cours des trois dernières années.

Mme Howland ajoute que son gouvernement investit 102 millions $ dans la construction de 380 nouveaux logements sociaux et la rénovation de 110 logements existants dans les trois prochaines années. Elle évoque aussi des fonds dépensés dans des projets de logements abordables dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale 2019-2029.

«Nous investissons également 8 millions $ au cours des trois prochaines années pour mieux soutenir les refuges d’urgence et aider à réduire l’itinérance chronique», déclare l’agente de communication.