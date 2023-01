La composition locale à 10 chiffres, c’est pour très bientôt au N.-B.

La composition de numéros de téléphone à 10 chiffres sera introduite dans à peine une dizaine de jours au Nouveau-Brunswick.

Les utilisateurs d’appareils téléphoniques devront composer à partir du 20 janvier 10 chiffres (soit l’indicatif régional suivi du numéro de téléphone à sept chiffres) pour établir une communication locale.

Ce nouveau mode d’appels fait suite à une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en août 2018.

L’organisme fédéral avait également annoncé l’ajout du nouvel indicatif régional 428 en raison du 506 qui est sur le point d’atteindre sa pleine capacité.

L’indicatif 428 sera introduit au Nouveau-Brunswick et coexistera avec l’indicatif actuel 506 à compter du 29 avril 2023.

Les consommateurs avec un numéro dans le 506 le conserveront, puisque l’indicatif 428 sera utilisé pour les nouveaux numéros seulement.

Le CRTC avait alors fait remarquer que le Nouveau-Brunswick est l’un des rares endroits au Canada où la composition locale à sept chiffres est toujours en place.

L’Alliance des télécommunicateurs avait pour sa part entrepris l’automne dernier une campagne d’information auprès des consommateurs et des entreprises.

Le regroupement des principales entreprises de communications au Canada avait alors insisté sur le fait que la composition à 10 chiffres touche tous les consommateurs et les entreprises au Nouveau-Brunswick, et qu’il est primordial de reprogrammer les systèmes et appareils de communication avant le 20 janvier 2023.

L’Alliance souligne que ce nouveau mode de composition a été implanté avec succès dans de nombreuses régions au Canada.

Il est bon de souligner que les fournisseurs de service de télécommunications sont déjà prêts à acheminer les appels locaux à 10 chiffres.

Une directive vocale provenant des fournisseurs de services téléphoniques devrait bientôt informer la personne qui initie un appel local à 7 chiffres d’utiliser plutôt la composition à 10 chiffres.