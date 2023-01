Les déneigeurs sont loin de se plaindre des températures plus clémentes

On pourrait croire que le peu de neige qui est tombé sur certaines régions de la province cet hiver représente une situation catastrophique pour les entreprises de déneigement.

Ce n’est non seulement pas le cas, en fait, c’est plutôt le contraire.

La plupart des entreprises signent des contrats pour tout l’hiver, ce qui leur assure un revenu régulier, peu importe les caprices de Dame Nature.

Avec la hausse fulgurante du prix de l’essence, moins de neige veut dire moins de dépenses. Ça veut aussi dire moins d’usure sur l’équipement.

Richard Boudreau est un spécialiste du déneigement depuis une trentaine d’années. Il dessert des clients de Néguac à Grande-Anse et de Bas-Caraquet à Lamèque.

«C’est plus simple avec des contrats pour l’hiver. Il y a plus de stabilité au niveau des revenus. On n’a pas à se casser la tête tous les mois. On sait que la paie va être là», raconte le propriétaire de R. Boudreau entretien, une entreprise basée à Shippagan.

«Il n’y a pas eu beaucoup de neige à Tracadie jusqu’à maintenant. Je suis sorti pour déneiger trois ou quatre fois et c’est seulement un ou deux pouces à la fois. On a surtout eu de la pluie.»

Sa flotte comprend une quinzaine de camions, tracteurs et souffleuses. Il ne se plaint pas du manque de neige puisque ses coûts d’opération sont plus bas.

«Ça compense un peu pour la hausse du prix du diésel. C’est là qui est notre plus gros volume de dépenses», souligne-t-il.

Mais il n’y a pas que l’essence qui est à la hausse. Le prix des pièces d’équipement aussi.

À titre d’exemple, un pneu de déneigeuse valait 1000$ l’an passé. On doit aujourd’hui débourser 1500$ pour le même pneu.

«Toutes les pièces ont augmenté. Tout ce qu’on touche coûte plus cher. Ça n’a pas de sens. J’ai acheté un souffleur de huit pieds pour 13 000$ avant la pandémie. Il vaut aujourd’hui 20 000$», indique Richard Boudreau.

Les entreprises n’ont donc pas le choix d’augmenter les prix. Il en coûte présentement entre 500$ et 700$ pour un contrat d’une saison hivernale pour un particulier. Une entreprise devra débourser entre 2000$ et 15 000$, dépendant de la taille de son stationnement.

«On ne peut pas trop augmenter. Tout a augmenté tellement vite que les clients sont pris à la gorge. On ne veut pas ambitionner parce qu’on sait que le monde a de la misère», explique l’homme d’affaires.

Selon lui, cet hiver ressemble pas mal au dernier en termes de quantités de neige. Comme ses collègues, il redoute surtout le mois de mars.

«La neige est pesante. C’est dur sur la machinerie et ça prend plus d’essence.»

25 000 litres d’essence

Miguel McGraw en est un autre qui ne se plaint pas des températures plus clémentes.

Depuis une dizaine d’années, le propriétaire de DDM Contracting arpente les stationnements et les entrées de Tracadie et des environs.

L’entreprise qui a pignon sur rue à Rivière-à-la-Truite déneige 300 résidences et une trentaine d’établissements commerciaux avec ses cinq tracteurs, ses deux chargeuses et son camion.

Dans la majorité des cas, ce sont des contrats pour l’hiver. Dans une seule année, sa flotte consomme plus de 25 000 litres d’essence.

«Je suis très heureux de voir que le prix du diésel a baissé un peu», souligne-t-il.

La hausse des prix a un impact direct sur son entreprise. Il lui en coûte habituellement 25 000$ par hiver pour nourrir ses mastodontes. L’an dernier, il a dû débourser plus de 52 000$.

«C’est là que notre profit a été», confesse-t-il.

Tout ça sans parler du prix des pièces et de l’équipement. En 2020, il a acheté une pelle de 24 pieds au coût de 34 900$.

Il a récemment vérifié pour faire l’achat d’une pelle un peu plus petite (22 pieds) auprès de la même compagnie. Le prix? 52 000$.

Même si les quantités de neige ne sont pas tellement importantes, la machinerie doit fonctionner.

«On n’a pas eu de grosses quantités, mais il faut quand même sortir. Qu’on parle de 5 cm ou de 20 cm, il faut l’enlever quand même. Ce sont les mêmes dépenses et les mêmes efforts.»

Dans les municipalités

La situation est un peu différente au niveau des municipalités puisque les contracteurs sont embauchés pour tout l’hiver.

À Moncton, par exemple, une trentaine d’entrepreneurs entretiennent les rues et les trottoirs de la municipalité.

Le budget pour le déneigement se situe à 7,2 millions$ (5,5 millions$ pour la neige et la glace et 1,7 million$ pour les trottoirs).

Une partie de nos coûts sont fixes, qu’on parle de ressources, d’équipement ou d’installations. Que nous ayons beaucoup de neige ou pas, tout doit être prêt pour affronter n’importe quelle situation», explique le directeur des travaux publics, Don Morehouse.

Les contracteurs ont aussi droit à une rémunération minimale garantie.

On peut réaliser certaines économies si on doit utiliser moins de sel, par exemple.

«Si on doit transporter moins de neige, là également, ça peut réduire nos coûts. On peut également réduire le temps supplémentaire de nos employés et la quantité d’essence que nous utilisons si l’hiver est plus doux», ajoute-t-il.

Selon lui, les changements climatiques font que les hivers sont plus tardifs, mais pas nécessairement plus doux.

La hausse du prix de l’essence a évidemment eu un impact sur le budget de la municipalité pour le déneigement.

«On ne peut pas renouveler les contrats des entrepreneurs sans aborder la question du coût de l’essence. Nous devons constamment faire des ajustements ou encore retourner en appel d’offres. Des clauses d’ajustement sont aussi prévues de façon à partager les risques liés à la volatilité du marché du diésel.»

Le déneigement se fait selon un ordre de priorité.

Par exemple, les 526 km des artères principales (5000 à 25000 véhicules par jour) sont les premières à voir les déneigeuses, notamment la rue Main, le boulevard Wheeler et le boulevard Vaughan-Harvey.

Pour les trottoirs, la priorité est accordée aux zones scolaires et à celles qui bordent les hôpitaux.