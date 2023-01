Circonscription provinciale: Néguac préfère Miramichi à Tracadie

Georges Savoie n’a rien contre la ville de Tracadie. Mais le maire de Néguac affirme que les gens de son coin ont plus d’intérêts communs avec Miramichi.

Pour lui, ce n’est pas une question de langue.

Il ne comprend simplement pas pourquoi la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales provinciales tient absolument à rattacher sa municipalité à celle de Tracadie dans une nouvelle circonscription (Tracadie-Neguac).

«On est habitués à vivre entouré d’anglophones et on a toujours travaillé avec eux. C’est encore plus le cas récemment, avec la nouvelle génération qui pousse», explique-t-il.

Actuellement, la municipalité fait partie de la circonscription de Baie-de-Miramichi-Neguac avec des localités anglophones comme Burnt Church et Barryville-New Jersey.

«Les jeunes parlent ou comprennent très bien les deux langues. On est le meilleur exemple du bilinguisme qu’on prêche dans la province, quelque chose qu’on n’a pas pu accomplir dans d’autres régions», ajoute le maire, visiblement furieux.

Le maire estime que la commission aurait dû comprendre le message durant la première ronde de consultations publiques.

La municipalité de Néguac avait à ce moment offert une présentation sur le sujet pour défendre leur point de vue.

Mais la commission semble faire la sourde oreille.

«On est déçu. C’est vraiment le contraire de ce que le rapport préliminaire visait quand il parlait de communautés d’intérêt. On se retrouve complètement divisés. On ne comprend rien», avance M. Savoie.

«Pour nous, le principe de communauté d’intérêt est là depuis longtemps. Ça remonte à l’époque ou on était rattachés au comté de Northumberland. La capitale de ce comté, c’était Newcastle à l’époque.»

Le premier magistrat de Néguac affirme que ses concitoyens sont habitués à se rendre à Miramichi pour à peu près n’importe quoi.

«Nos services de la province du Nouveau-Brunswick sont distribués à partir de Miramichi, même si certains sont ici à Néguac. Maintenant, on veut nous imposer un député qui représenterait une partie de la ville de Tracadie, en plus de prendre une partie de Tabusintac, qui est une partie de la nouvelle municipalité de Alnwick, ça n’a pas de sens», lance-t-il.

«Je pense que la commission ne comprend pas cette partie-là. Ce n’est pas qu’on n’aime pas Tracadie, mais les gens de la région n’ont aucune affinité avec cette municipalité. Je parle au député Keith Chiasson à l’occasion et il n’y a aucun problème», tient-il à préciser.

«Mais c’est que nos affaires ont toujours été faites en direction de Miramichi.»

Une réunion animée a eu lieu mardi soir à Tabusintac.

Une soixante de résidentes et résidents ont pu s’exprimer sur la question.

«Les gens se sont exprimés en français ou en anglais. Il n’y a pas de problème de langue comme la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) essaie de nous faire croire», souligne-t-il.

«Quand il y a un problème, on est capable de se comprendre entre nous. On l’a toujours fait pour arriver à travailler dans un but commun.»

Il dit comprendre le désir de plusieurs de permettre aux francophones de se regrouper, mais il affirme que les relations avec les anglophones sont au beau fixe dans son coin de pays depuis des décennies.

«Pour moi, c’est incompréhensible. Nos services bilingues à Miramichi se sont grandement améliorés au cours des dernières années. On dirait qu’on essaie de trouver des façons de se chicaner sans raison. On est satisfait de la situation actuelle», soutient le maire de Savoie.

«Le député de Miramichi est Réjean Savoie, un francophone qui a été élu aussi par des anglophones de la région. Avant ça, on a eu Lisa Harris, qui a appris le français et qui nous a très bien servi. Les francophones n’ont jamais eu de problème à communiquer avec elle. On n’a pas de problème à se comprendre si on a la bonne personne, qu’elle soit francophone ou anglophone», raconte Georges Savoie.

«La langue, pour les gens d’ici, ce n’est pas ce qui est le plus important. Il faut qu’on arrête d’essayer de nous diviser.»

La ville de Néguac a expédié une lettre à la commission et demande une audition le 11 janvier prochain pour faire valoir son point de vue.