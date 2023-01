La commission invitée à redessiner la carte électorale du Restigouche sans Saint-Quentin

Déçue que ses recommandations n’aient pas été retenues, la Commission des services régionaux du Restigouche revient à la charge.

Les membres de la CSR-Restigouche réclament des modifications au rapport préliminaire déposé en décembre dernier par la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation.

Durant les travaux de la commission, la CSR-Restigouche a rédigé et déposé un mémoire demandant à ce que le nombre de députés au Restigouche demeure inchangé. Elle suggérait également que l’intégrité des nouvelles municipalités se reflète dans le choix des futures frontières électorales. Elle souhaitait notamment que les municipalités ne soient pas scindées, ce qui est le cas actuellement à certains endroits. Cette recommandation n’a toutefois pas été retenue.

«La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation n’a pas respecté la recommandation d’un groupe d’élus qui ont pu s’entendre sur ce qui répond le mieux aux besoins de notre région, et nous en sommes extrêmement déçus», a déclaré Brad Mann, président de la CSR Restigouche.

La recommandation incluse dans le document soumis par la CSR-Restigouche consiste à un élu pour la partie ouest du territoire (de Kedgwick à Campbellton) et un second pour la partie est (Baie-des-Hérons, Bois-Joli et la partie est du District Rural Restigouche).

Dans leur rapport préliminaire, les commissaires ont plutôt opté pour la création d’une circonscription plus rurale appelée Restigouche. Semblable à plusieurs égards à celle déjà existante de Restigouche-Ouest, cette circonscription comprendrait Kedgwick, Saint-Quentin, Bois-Joli, une partie de Campbellton (Val-d’Amour, Saint-Arthur et McKendrick), les communautés du District rural de Restigouche et une portion de celui du Nord-Ouest.

La seconde circonscription recommandée serait celle de Campbellton–Baie-des-Hérons. Plus «urbaine», elle remplacerait en quelque sorte l’actuelle Campbellton-Dalhousie. Elle comprendrait les municipalités fusionnées de Campbellton (Tide Head et Atholville) et de Baie-des-Hérons (Dalhousie et Charlo).

«Les propositions de la Commission sur les délimitations électorales ne sont pas du tout celles que nous préconisons. Elles divisent toujours certaines entités fusionnées. Je ne comprends pas pourquoi on s’acharne à demander notre opinion si c’est pour ne pas en tenir compte. On nous fait perdre notre temps et notre argent», indique M. Mann.

Celui-ci ajoute également que les limites de la CSR-Restigouche auraient dû être aussi prises en considération. En ce sens, il se demande pourquoi les commissaires proposent de conserver Saint-Quentin à l’intérieur des limites électorales d’une circonscription restigouchoise alors que cette municipalité a fait le choix de ne pas faire partie de la CSR-Restigouche, d’autant plus qu’elle a exprimé – par le biais de son conseil municipal – le souhait d’être rattachée à une circonscription provinciale du Nord-Ouest.

«On souhaite garder les mêmes limites électorales que celles de notre commission. Pourquoi avoir des commissions si l’on accepte des territoires de l’extérieur?», soulève M. Mann.

L’actuel député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, avait pour sa part milité pour que Saint-Quentin demeure dans les limites électorales du Restigouche. Il s’était d’ailleurs réjoui dans les pages de l’Acadie Nouvelle de la suggestion de son maintien dans la circonscription proposée de Restigouche.

M. Mann espère maintenant avoir l’occasion de rencontrer les représentants de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation afin d’exprimer à nouveau sa position.

«Nous reconnaissons l’importance de travailler ensemble pour prendre des positions pour notre région, et notre opinion est importante. Toutefois, nous méritons d’être écoutés», dit-il.