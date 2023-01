Le capitaine Rhéal Léger laisse un grand vide à Dieppe

Le service des incendies de la ville de Dieppe est en deuil.

Le capitaine Rhéal Léger est décédé à l’âge de 57 ans, jeudi dernier, après une brave lutte contre le cancer. Sa maladie est reliée à son métier, selon un communiqué publié par la municipalité.

Il a débuté sa carrière comme pompier volontaire en 1984, a obtenu sa permanence en tant que pompier et technicien médical d’urgence en 1987 et a été promu au rang de Capitaine en 2014.

Au total, il a servi pendant 39 ans.

«Le décès du Capitaine Léger est une grande perte pour le service d’incendie. Ses qualités de leader et son appui envers ses collègues étaient connus et appréciés de tous. Il était aimé de tous, mais surtout, il aimait son travail et servir sa communauté. Son décès laissera une grande place vide au sein du service et de la communauté», a indiqué Marc Cormier, chef du service d’incendie.

«On a eu plusieurs bonnes discussions. Il croyait beaucoup dans notre mission. Rhéal voulait ce qu’il y avait de mieux pour la communauté et pour le service des incendies», ajoute celui qui a amorcé sa carrière comme pompier volontaire en 2001.

«Tous les gens du service d’incendies savaient depuis quelque temps qu’il était malade. On s’y attendait, mais c’est quand même difficile parce qu’on a perdu un capitaine, un ami, une personne qui avait 39 ans d’expérience et de services avec la ville de Dieppe.»

Marc Cormier souligne que les 48 personnes (dont 32 pompiers permanents et 10 à temps partiel) qui forment le département lui doivent beaucoup.

«Tous les jeunes pompiers, y compris moi, ont beaucoup appris de cette personne-là.Son départ laisse un grand vide. Il a été une personne importante dans l’histoire du service d’incendies.»

Il ajoute que le capitaine Léger était toujours prêt à aider les jeunes qui sortaient des écoles de pompier.

«Quand on demandait aux huit capitaines qui voulait prendre un jeune dans son équipe, il avait toujours le bras en l’air le premier», souligne-t-il, avec une voix empreinte d’émotions.

«C’était une personne respectée par tout le monde, très impliquée dans notre service. Quand il était plus jeune et qu’il y avait des formations spécialisées, Rhéal était toujours impliqué.»

En 2000, Rhéal Léger a été reconnu comme Pompier canadien de l’année et a reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé une mère et ses deux enfants lors d’une inondation alors qu’il n’était pas en devoir.

Dévoué dans son travail, il a également été récipiendaire des médailles provinciale et nationale de long service exemplaire.

«Il va nous manquer, mais on est content que sa souffrance soit finie», poursuit Marc Cormier.

«Il a été très malade, mais dans tout ça, c’est lui qui nous rassurait. Il ne voulait pas déranger personne et il ne voulait pas qu’on ait de la peine pour lui», raconte le chef du service des incendies.

«Il était toujours souriant. On a fait une séance de photo professionnelle récemment et il savait déjà qu’il avait le cancer. Quand on regarde sa photo, on voit qu’il a un beau grand sourire.»

Marc Cormier parle d’un gros choc pour tout le monde puisque le groupe est tissé serré.

«Rhéal est une personne brave et quelqu’un qui a beaucoup donné à sa communauté. C’est comme ça qu’on va se souvenir de lui. On va continuer à faire ce qui était important pour lui, soit la collaboration entre les membres de l’équipe, la cohésion entre les équipes et l’esprit de groupe.»

Ses collègues et amis l’ont accompagné jusqu’au bout..

«Il n’était pas tout seul et on était content de l’avoir avec nous autres.»

Le capitaine a eu droit à une escorte de sa résidence jusqu’au salon funéraire, avec la présence de plusieurs pompiers, membres de la GRC et des représentants d’Ambulance NB.

«On va se soutenir les uns et les autres. C’est ça que Rhéal aurait voulu qu’on fasse. On va être solides pour lui.»