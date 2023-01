Le cri du coeur d’une mère pour retrouver son fils

Une mère de famille a lancé un cri du cœur le week-end dernier sur les réseaux sociaux afin de retrouver son fils qui manque à l’appel depuis environ une semaine.

Même si elle essaie de rester forte dans cette épreuve, Danielle Daigle, qui habite Grand-Sault, est fortement affectée par la disparition de son fils John Michael Fongémie, âgé de 29 ans.

«J’ai reçu un texto de sa part le 2 janvier au matin, car j’étais censé le rencontrer quelques jours plus tard pour jaser avec lui et essayer de l’aider. Je n’ai jamais eu de nouvelles après.»

Elle raconte que c’est à la suite d’un appel qu’elle a reçu d’une amie de son fils, vendredi dernier, qu’elle a commencé à entreprendre des démarches afin de savoir à quel endroit il se trouvait.

Jusqu’à ce qu’elle reçoive cet appel, la mère de famille ignorait que son fils pouvait être en danger, elle qui était déjà habituée au fait qu’il ne donne pas de ses nouvelles pendant quelques jours.

«Ce sont des choses qui étaient communes avec John Michael alors cela ne m’a pas alerté. C’est une personne solitaire, même s’il a son entourage d’amis.»

Sachant déjà que son fils a certains défis depuis bien des années, Danielle Daigle a été très ébranlée de réaliser qu’il était introuvable.

«Il n’y a pas de mots pour décrire comment je me suis sentie. J’étais bouche bée de savoir que même ses amis n’avaient pas eu de nouvelles.»

Mme Daigle avoue que son fils doit composer avec plusieurs défis, dont des troubles d’anxiété.

«On savait qu’il n’allait pas bien. La dernière fois que je l’ai vu, c’était aux funérailles de mon père le 30 décembre. Il était serein sur le coup, mais au cours de la journée j’ai commencé à voir son anxiété apparaître de nouveau.»

Dans cette optique, même si l’annonce de sa disparition a représenté un choc, elle croit que les raisons qui auraient mené à ce genre de situation sont moins surprenantes.

«Il a perdu son père en novembre 2021, il a eu un enfant en mai et il a perdu son grand-père en décembre. Ce sont des choses qui ont contribué à son état (…) Mais il n’a jamais fait ce qu’il vient de faire auparavant.»

Selon la mère de famille, la vie de son fils a été parsemée de défis depuis un tout jeune âge, même si elle le considère comme une personne très intelligente et habile pour effectuer des travaux manuels.

«Il a eu un cancer alors qu’il n’avait que 4 ans. Après ça, sa personnalité a terriblement changé. J’ai toujours vogué dans une atmosphère difficile avec lui. Il y a des moments où ça allait mieux. J’ai trouvé la force de composer avec ça au fil des années, mais je me suis fait beaucoup aider par ma famille et mes amis.»

Même si elle se prépare au pire, la dame souhaite ardemment que son fils soit retrouvé en vie.

«Il y a des parents qui perdent leur enfant et ils ne savent jamais ce qui s’est produit. Ils ne réussissent jamais à le retrouver. Je ne veux pas que ce soit la même chose pour John Michael.»

Danielle Daigle invite donc les gens qui auraient la moindre information permettant aux policiers de retrouver John Michael Fongémie à se manifester le plus rapidement possible.

«C’est difficile, car on ne sait pas trop à quel endroit regarder. Je demande juste aux gens qui savent quelque chose au sujet de la disparition de mon fils ou s’ils l’ont vu après de me joindre sur les réseaux sociaux ou de joindre la force policière.»

Les recherches se poursuivent

La Force policière d’Edmundston a envoyé un avis de recherche le 9 janvier.

Selon le directeur adjoint de la Force policière d’Edmundston, François Levesque, les policiers ont notamment procédé à un ratissage des environs, ont contacté des proches et ont discuté avec des personnes pouvant leur fournir le plus d’informations possible.

Selon le policier, la première étape est toujours de vérifier les 24 heures qui précèdent la disparition d’une personne.

«On vérifie toutes les sources. On a rencontré plusieurs personnes et on a vérifié plusieurs choses. Il y a des techniques que l’on ne pourra pas divulguer afin de ne pas nuire aux vérifications en cours, mais on vérifie toutes les possibilités et informations.»

John Michael Fongémie devait comparaître en cour provinciale le 17 janvier en lien avec diverses accusations portées à son endroit. Le directeur de la Force policière d’Edmundston n’a toutefois pas voulu commenter cet aspect.

«Ça ne s’applique pas aujourd’hui. On veut le bien-être de M. Fongémie. On veut savoir s’il va bien et c’est ce qui compte pour l’instant.»

M. Levesque a aussi confirmé que de l’information a été envoyée à d’autres corps policiers, qui comprend notamment la description physique du disparu. Comme M. Fongémie avait aussi des liens aux États-Unis, des vérifications ont été faites avec des collègues policiers de l’autre côté de la frontière.

John Michael Fongémie est de race blanche, mesure 5 pieds 9 pouces et pèse environ 150 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un jeans bleu, un t-shirt et un manteau orange/brun.

Toute personne qui aurait des informations peut communiquer avec la Force policière d’Edmundston au 506-739-2100 ou en composant le 911 s’il s’agit d’une urgence.