Les lutteurs Cormier de Memramcook réunis dans un livre

Les cinq lutteurs professionnels de la famille Cormier, originaire de Memramcook, n’ont pas été oubliés. Un auteur de la Nouvelle-Écosse a publié un livre à leur sujet.

Jamie Heap est un mordu de la lutte. Au cours de la dernière année, il a préparé un livre intitulé Wrestling with the Cormiers. Les fils de Bernadette Doucette et Edmond Cormier de Memramcook, soit les lutteurs Malcolm Cormier, alias Mel Turnbow, Yvon ‘‘The Beast’’, Jean-Louis (Rudy Kay), Léonce (Leo Burke) et le bébé d’une famille de 13 enfants, Roméo (Bobby Kay), sont illustrés dans l’ouvrage d’une cinquantaine de pages contenant plus d’une quarantaine de photos.

Au cours des années, Jamie Heap a publié une douzaine de livres, la plupart à compte d’auteur. Il est associé de recherche pour la Société historique de Westmorland. Il est rédacteur pour le site web Boxscorenews.com et dans le cadre de son travail, il a écrit des articles au sujet des frères Cormier. Ses textes l’ont inspiré à réaliser un travail plus complet et ainsi écrire un livre à leur sujet.

Le bouquin parle également de quelques lutteurs qui ont fait compétition avec les frères Cormier, dont Stu Hart, Frenchy Martin, Rocky Johnson, Dusty Rhodes, Jerry Brisco, Bret Hart, Terry Funk, Harley Race et autres.

L’un des membres de la famille Cormier, soit Richard le fils d’Yvon ‘‘The Beast’’, a eu l’occasion de consulter le produit final et affirme avoir aimé ce qu’il a vu.

«C’est bien écrit, commente-t-il. J’ai appris des choses que je ne savais pas», affirme l’aîné des cinq enfants de Doris Lorette et Yvon Cormier. Par exemple, il en a appris davantage au sujet de son oncle Malcolm.

«Je reste maintenant en Nouvelle-Écosse et c’est un monsieur qui demeure pas loin d’ici», dit-il à propos de l’auteur qui habite à proximité d’Amherst.

Le fils d’Yvon a eu l’occasion de faire de la boxe pendant plusieurs années au cours de sa vie, mais n’a pas pratiqué la lutte.

«J’ai passé beaucoup de temps avec mon père. J’ai travaillé avec des chevaux», ajoute-t-il. À ses heures libres, son père entraînait des chevaux pour la course aux harnais.

Selon les Cahiers de la Société d’histoire de Memramcook, quatre des frères Cormier ont connu une longue carrière comme lutteurs professionnels. Après une courte période comme lutteur, Malcolm s’est adonné à l’arbitrage.

Les frères Cormier ont été actifs durant les années 1960 à 1990. Ils ont lutté en Amérique du Nord et certains d’entre eux ont même été appelés en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et au Japon. Comme c’était souvent la coutume, ils ont adopté des noms d’arène.

À l’exception de Léonce, les quatre autres lutteurs de la famille Cormier sont tous décédés.

Les personnes intéressées à l’achat d’un exemplaire de l’ouvrage peuvent communiquer avec l’auteur à l’adresse suivante: jmheap@hotmail.com.