Maladies génétiques: un appareil de 1,3 million $ qui aura un grand impact sur le traitement des patients

L’identification et le traitement de maladies génétiques dans la province seront grandement facilités grâce à l’acquisition d’un séquenceur à la fine pointe de la technologie au sein du Laboratoire de génétique moléculaire du CHU Dumont.

Au cours des prochains mois, la mise en service de l’appareil, d’une valeur de 1,3 million $, permettra aux médecins d’analyser la totalité des gènes d’un patient.

D’après le Dr Rodney Ouellette, médecin-conseil du Laboratoire de génétique moléculaire, ce nouvel outil facilitera le traitement de problèmes de santé liés à des mutations génétiques présentes dès la naissance et dont on arrivait difficilement à identifier la cause.

«Ça devient intéressant pour l’oncologie, mais aussi pour les maladies neurologiques, métaboliques, endocriniennes ou cardiovasculaires. La génétique médicale, qui est l’une des spécialités du Réseau de santé Vitalité, va grandement bénéficier de cet appareil. Quand notre généticienne voit des patients qui lui sont recommandés avec des problèmes de santé qui s’expliquent difficilement, elle va souvent faire appel à ce genre d’approche de séquençage.»

Ces analyses devaient toutefois être effectuées à l’extérieur de la province. Le nouveau séquenceur – qui a été rendu possible grâce à un partenariat entre le Réseau de santé Vitalité, l’Université de Moncton et le l’Institut atlantique de recherche sur le cancer – rendra la chose moins coûteuse pour les contribuables.

Le nouvel appareil peut cartographier l’ensemble des gènes de 48 patients en seulement 48 heures.

Médecine de précision

Le nouveau séquenceur ouvre un nouveau chapitre dans la médecine de précision pratiquée au Nouveau-Brunswick.

La médecine de précision, aussi appelée médecine personnalisée, repose sur l’idée qu’il est possible d’offrir un traitement adapté aux besoins particuliers du malade.

Le concept a commencé à se développer après que les scientifiques ont réalisé l’exploit de séquencer la totalité des gènes de l’humain, en 2003, et l’avènement de nouvelles techniques de séquençage. Peu à peu, on constate que toutes les tumeurs sont différentes.

Par exemple, différentes mutations de gènes peuvent être impliquées dans l’apparition d’un cancer du sein chez une femme alors que chez d’autres, les choses diffèrent un peu.

Ces différences sont critiques lorsque vient le temps d’administrer un traitement aux patients. Dr Ouellette explique par exemple qu’un médicament très efficace pour traiter les mélanomes fonctionne très bien lorsqu’une mutation précise est présente chez les patients. Autrement, il est sans effet.

«Si on veut offrir certains médicaments aux patients, il faut faire l’analyse génétique et le traitement va changer en fonction des mutations trouvées, précise-t-il. Souvent, l’oncologue ne peut pas commencer un protocole thérapeutique s’il n’a pas eu les résultats de la génétique moléculaire.»

Dr Ouellette se souvient que les choses ont bien changé depuis qu’il a fondé Laboratoire de génétique moléculaire en 1997.

À l’époque, lui et son équipe menaient des tests nécessaires au diagnostic de lymphomes ou de leucémies myéloïdes chroniques. Au fil des ans, la génétique moléculaire a toutefois pris de plus en plus d’importance.

Sous la supervision de Gilberte Caissie, l’équipe du laboratoire mène aujourd’hui des analyses moléculaires sur une dizaine de sites tumoraux, notamment le poumon, le colon, le sein, la vessie et la thyroïde. Des analyses du profil génétique de tumeurs de la prostate, du pancréas et de l’endomètre seront aussi bientôt possibles.

D’ici quelques mois, l’équipe du Laboratoire de génétique moléculaire sera en mesure d’effectuer encore plus d’analyses grâce à la mise en service du nouveau séquenceur, rendu possible par les protocoles développés par Nicolas Crapoulet, spécialiste clinique en génétique moléculaire au Réseau de santé Vitalité.

Nouvelle formation à Moncton

Le Laboratoire de génétique moléculaire du Réseau de santé Vitalité a conclu une entente avec l’Institut Michener afin de former des technologues de laboratoire dotés d’une certification en cytogénétique.

Le programme de cet institut, qui est fortement contingenté, est l’un des deux seuls programmes offerts au Canada.

Le nouveau partenariat garantira chaque année une place au sein du programme à un étudiant néo-brunswickois.

Il n’y a aujourd’hui qu’un seul technicien du Réseau de santé Vitalité doté de cette certification.