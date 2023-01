Un homme d’Edmundston manque à l’appel

La Force policière d’Edmundston est à la recherche d’un homme d’Edmundston qui manque à l’appel depuis une semaine.

Selon la Force policière, John Michael Fongémie, 29 ans, aurait été vu pour la dernière fois le 2 janvier, à son domicile d’Edmundston.

Les policiers ont reçu le signalement de sa disparition le 6 janvier étant donné que le jeune homme n’avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis quelques jours. Ceux-ci craignent pour sa santé et sa sécurité.

M. Fongémie est de race blanche, mesure 5’9’’ et pèse environ 150 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un jeans bleu, un t-shirt et un manteau orange/brun. À noter que M. Fongémie a également des liens aux États-Unis.

Toute personne qui aurait des informations concernant John Michael Fongémie peut communiquer, de façon confidentielle, avec la Force policière d’Edmundston au 506-739-2100 ou en composant le 911 s’il s’agit d’une urgence.