Un Néo-Écossais veut savoir pourquoi sa femme est morte à l’urgence

Le mari d’une femme de 37 ans qui est décédée après avoir attendu sept heures pour voir un médecin dans un hôpital de la Nouvelle-Écosse réclame des changements dans le système de santé de la province.

Allison Holthoff est morte le 31 décembre à l’urgence du centre régional de soins de santé de Cumberland, en Nouvelle-Écosse.

Selon son mari, Gunter Holthoff, elle s’est effondrée, profondément endolorie, après s’être plainte d’une douleur à l’estomac vers 11 heures, le 31 décembre.

M. Holthoff déplore que sa femme ait dû attendre plus de six heures à l’urgence avant d’être assignée à une chambre, et ajoute qu’une heure supplémentaire s’est écoulée avant qu’un médecin vienne la voir.

Allison Holthoff a dû être réanimée trois fois par le personnel médical, indique son mari, mais elle est décédée en soirée.

M. Holthoff ne connaît toujours pas la cause officielle du décès de sa femme et réclame des explications du gouvernement provincial. À son avis, il faut absolument comprendre ce qui s’est passé pour que sa confiance – et celle du public en général – demeure intacte envers le système de santé de la province.