Voie de fait: le policier Caron décline l’offre d’un recours à la «justice réparatrice»

Accusé de voie de fait envers un citoyen, le policier de la GRC de Campbellton, Pierrick Caron, a renoncé à l’invitation de la poursuite de prendre part à un programme de «justice réparatrice», ce qui aurait permis d’éviter la tenue d’un procès.

Le dossier du policier était de retour au Palais de justice de Campbellton lundi dernier, dans le cadre d’une conférence de gestion de cas.

Celui-ci devait notamment aviser la Cour quant à ses intentions face à la proposition de la procureure attitrée au dossier, Me Karen Lee, d’avoir recours au programme de «justice réparatrice» (mesures alternatives). Cette proposition avait surpris la défense en novembre dernier, elle qui était alors prête à enregistrer un plaidoyer.

M. Caron est accusé d’avoir trop insisté physiquement lors d’une arrestation survenue en juillet 2021. L’altercation avait été filmée par un passant. On peut l’agent asséner plusieurs coups au corps et au visage à un individu plaqué au sol et en apparence maîtrisé.

Lundi, l’avocate de M. Caron, Me Renée Roy, a annoncé préférer décliner l’offre de la Couronne. Parlant au nom de son client, celle-ci a ajouté que ce dernier plaidait non coupable à l’accusation, confirmant du coup la tenue d’un procès.

À sa sortie de la Cour, celle-ci a confié que selon sa compréhension du programme, le policier aurait eu à admettre sa part de responsabilité dans l’incident, donc à l’allégation de voie de fait. Ce faisant, cela aurait pu laisser une tâche à son dossier et donc potentiellement nuire à sa carrière dans les forces de l’ordre. Cette incertitude était suffisante pour créer un doute du côté de la défense.

«Selon la preuve au dossier, nous n’étions vraiment pas à l’aise à aller dans cette direction. On a donc préféré ne pas participer au programme suggéré. On a donc opté pour aller en procès», explique Me Roy.

Les deux parties ont de nouveau rendez-vous devant le tribunal le 25 janvier prochain afin de décider d’une date pour la tenue du procès. À la demande des deux parties, au moins quatre jours ont été requis pour la durée du procès qui se dessine fort probablement à la fin de l’été, voire l’automne.

Siégeant lundi, la juge Joanne Durette a indiqué avoir un conflit d’intérêts dans ce dossier et que le procès sera du coup conduit par un juge de l’extérieur de Campbellton.

À noter que la victime, André Mercier, faisait également face à des accusations, soit entrave au travail d’un policier, omission de se présenter en cour et non-respect de conditions. Il a reconnu sa culpabilité à ces chefs le mois dernier. Il a écopé de 150 jours de prison, période qu’il a purgée en attente de sa sentence.

L’accusation contre le policier a été déposée en juin. Sa première comparution date du 25 juillet, près d’un an après le geste reproché.