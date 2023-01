Arrestation d’un homme de 51 ans à Fredericton

Une enquête de la Force policière de Fredericton portant sur le trafic de stupéfiants a mené à l’arrestation d’un individu et à la saisie d’une importante variété de drogues, d’une arme à feu et d’une somme d’argent.

Jason Clarence Martin, un homme de 51 ans, a été arrêté le 21 décembre dans le cadre d’une enquête à laquelle ont pris part l’Unité des drogues et du crime organisé, la Section des crimes de rue, des patrouilles, de la Section de l’identité judiciaire et la Section intégrée de la lutte antidrogue de la Force policière de Fredericton.

Le résident de Fredericton a été arrêté à la suite d’un contrôle de surveillance dans le quartier sud de la ville.

Il fait face à deux accusations liées à des armes et à six accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les articles saisis comprennent une arme à feu, 1900$ en devise canadienne, de la méthamphétamine, de la cocaïne, de l’oxycodone, de l’hydromorphone, du clonazépam et de l’alprazolam.

Le présumé trafiquant a comparu en Cour le 28 décembre. La prochaine comparution est prévue mercredi matin en Cour provinciale de Fredericton où l’accusé doit enregistrer un plaidoyer.