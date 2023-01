Avortement médicamenteux au N.-B.: «un peu un supplice»

Au Nouveau-Brunswick, l’avortement chirurgical remboursé par l’État est seulement disponible à Moncton et à Bathurst. Si tous les médecins de famille peuvent prescrire l’avortement médicamenteux, les obstacles sont aussi nombreux pour obtenir la pilule abortive.

Sarah Picard juge que son avortement s’est bien passé, en comparaison de ceux que d’autres Néo-Brunswickoises lui ont racontés.

Le sien a eu lieu après 2015, année pendant laquelle le gouvernement libéral de Brian Gallant a retiré l’obligation d’obtenir une autorisation écrite de deux médecins et la nécessité de consulter un spécialiste pour avorter.

C’était aussi après le début du remboursement par l’assurance médicale publique du Nouveau-Brunswick de la pilule abortive (Mifegymiso), en 2017.

Mme Picard a pourtant traversé plusieurs épreuves difficiles avant d’être sûre qu’elle ne deviendrait pas mère dans de mauvaises conditions.

Celle qui habitait Moncton a décidé de réclamer un avortement durant sa cinquième semaine de grossesse, pendant l’été. Son médecin de famille était en vacances. Elle a donc dû aller dans une clinique sans rendez-vous.

«C’était super difficile de voir un médecin, se souvient-elle. Une secrétaire m’a dit que son établissement fermait. Il était peut-être 21h. Puis elle a vu mes yeux pleins d’eau. Elle m’a donc fait passer. Une docteure m’a vue et a envoyé une demande à l’hôpital. Mais si elle avait pu faire la prescription le soir même, ça aurait été bien…»

La clinique de planification familiale du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont a fixé un rendez-vous pour Mme Picard deux semaines plus tard.

Complications douloureuses

«L’attente ne s’est pas bien passée du tout, raconte la trentenaire. C’était long et très désagréable. Je n’avais pas un état mental très stable. J’aurais aimé donner naissance à mon enfant. Alors c’était un peu un supplice de devoir le garder deux semaines dans mon ventre.»

À l’hôpital, deux infirmières ont évalué son cas et lui ont présenté les méthodes d’avortement: la pilule ou la chirurgie. Une gynécologue s’est assurée de la taille de son fœtus. Une travailleuse sociale a aussi parlé avec elle, pour s’assurer de son libre consentement et prévenir des regrets.

«J’ai trouvé ça bien. Mais elle m’a confrontée, se rappelle Mme Picard. Elle m’a dit: “tu ne sors pas avant que tu me dises que c’est ta décision”. Elle a ajouté que plein de femmes élèvent seules leurs enfants et que je pourrais y arriver. J’ai dit ce qu’elle voulait entendre parce qu’il fallait bien que je sorte. Finalement, j’ai signé une feuille. Je ne sais pas pourquoi…»

La Néo-Brunswickoise a ensuite découvert que la pilule abortive peut entraîner des complications, même si 85% des patientes rapportent être satisfaites de ce traitement. En moyenne, celui-ci prend trois jours, mais il peut prendre plusieurs semaines. Les saignements de Mme Picard ont duré un mois.

«Ç’avait l’air très simple, mais je manquais d’informations. Ç’a été un carnage. Ma santé a été en danger. Heureusement que j’étais accompagnée. J’ai eu beaucoup de douleurs qui m’empêchaient de fonctionner», évoque-t-elle.

Barrières invisibles

Comme Mme Picard, il est probable que beaucoup de femmes rencontrent des difficultés à avorter, même si elles souhaitent utiliser la pilule abortive. C’est ce que suggère une étude – non publiée – de la professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton (U de M), Claire Johnson.

La chercheuse a mené 22 entretiens avec des personnes interpellées par ce sujet: des élus politiques, des dirigeants d’organisations de santé et des hauts fonctionnaires de la province. Selon eux, une grande proportion des professionnels de la santé de la province sont relativement âgés, anglo-saxons et ont des valeurs conservatrices influencées par la religion concernant l’avortement.

Or, les médecins ont le droit de refuser de prodiguer des traitements et des interventions en raison de convictions personnelles. Et même s’ils doivent s’assurer que leurs patients aient accès à d’autres ressources le cas échéant, certains enfreignent cette directive du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick.

«Beaucoup de gens rendent l’accès au médicament difficile au Nouveau-Brunswick, notamment des gens qui sont opposés moralement à l’avortement, avance Mme Johnson. Les femmes sont à la merci du clinicien, toujours.»

Elle pointe aussi les hôpitaux de Saint-Quentin, Caraquet et Sainte-Anne-de-Kent, ainsi que le centre de santé communautaire de Dalhousie, gérés par Vitalité, mais possédés par Santé catholique internationale (SCI). Cet organisme religieux peut y interdire les opérations contraires à ses valeurs jusqu’en février 2025, grâce une entente avec le gouvernement renouvelée en 2022.

«Tous les embryons et les fœtus, incluant ceux qui sont malformés, méritent le respect dû à tout être humain, statue SCI dans son guide d’éthique. L’avortement direct […] n’est jamais permis.»

Personnes vulnérables

La professeure de l’U de M juge que le manque de services pour avorter est surtout injuste pour les personnes vulnérables. Elle donne comme exemple les habitants des milieux ruraux aux faibles revenus. Elle cite aussi un intervenant racontant l’histoire d’une adolescente violée par son oncle dans une famille pro-vie. La fille est tombée enceinte. Elle n’avait cependant ni argent ni véhicule pour se rendre dans un hôpital.

La chercheuse s’inquiète de ce genre de cas, car limiter l’accès aux avortements ne fait qu’augmenter l’angoisse, la souffrance, les contraintes et le recours aux avortements illégaux ou dangereux. Elle fait valoir qu’une Canadienne sur trois vit un arrêt volontaire de grossesse.

En 2022, il y a eu environ 1200 avortements au Nouveau-Brunswick. La proportion de ceux effectués par médicaments était de 67% (comparativement à 12% au Québec et à 32% en Ontario en 2020), selon une compilation de données du gouvernement, des deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick et d’études scientifiques.

«La demande semble solide pour les avortements par médicaments, mais certaines personnes préfèrent encore les avortements chirurgicaux. Ce qui sous-entend qu’avoir seulement des avortements médicamenteux disponibles dans certaines régions géographiques pourrait être problématique», analyse Mme Johnson.