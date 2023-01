Bernard Savoie est maintenant le maire d’une île entière

À l’élection municipale du 28 novembre, quatre candidats se disputaient la mairie de l’Île-de-Lamèque, dont deux maires sortants.

C’est finalement Bernard Savoie, le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, qui l’a emporté, devançant Jules Haché de Lamèque par 299 votes, un écart qui aurait pu être différent selon les circonstances, puisque des 4834 électeurs admissibles, seuls 55.6% ont visité les urnes ce jour-là.

M. Savoie admet que la victoire n’est pas venue sans peine.

«L’élection, c’était pas mal chaud. Jules Haché, c’était un bon candidat», a-t-il reconnu lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, vendredi.

Si au tout début, le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ne pouvait prédire l’issue de l’élection, il affirme qu’en fin de campagne les choses ont commencé à mieux paraître pour lui. Les signes favorables se multipliaient.

«Beaucoup de monde venait à la boucherie et me disait « on vote pour toi »», se souvient-il.

Passer de maire de village à maire de l’île entière, le changement est significatif. Malgré tout, Bernard Savoie aborde ses nouvelles responsabilités avec sérénité.

«Je suis une personne positive. Je vois toujours le côté positif dans chaque défi. Et le monde (de l’île) est content.»

Cependant, la population l’interroge aussi. Chacun se doute bien que les impôts fonciers vont augmenter. C’est une tendance perceptible dans les municipalités récemment fusionnées. En cette matière, l’Île-de-Lamèque ne fera pas exception, mais le maire ne veut pas voir la population présumer le pire.

«Il y a beaucoup de questions, surtout les taxes. Ça ne montera pas drastiquement; une petite augmentation pour les DSL.»

Il croit d’autre part que la province devrait intervenir financièrement pour alléger les charges imputables au fusionnement.

«La transition; le gouvernement nous a imposé ça. J’aimerais que le gouvernement nous aide un peu. On va faire un pas à la fois.»

Un conseil expérimenté

Le maire a déjà rencontré le conseil à quelques reprises, entre autres pour nouer connaissance. Il voulait aussi connaître les forces et les faiblesses de chacun. Il a aimé ce qu’il a vu.

«Les conseillers ont de l’expérience dans beaucoup de domaines.»

Le conseiller du quartier 5, Yvon Chiasson était l’ancien président du DSL de Sainte-Cécile. Alonzo Rail, qui représentera le quartier 3, est un vieux routier de la politique qui n’a plus besoin de carte de visite, et dans le quartier 4, Stéphanie Rail Larocque – la petite-fille de M. Rail — connaît le monde économique.

Bernard Savoie a aussi fait remarquer qu’il a travaillé pendant six ans avec Linda Lavoie, la conseillère du quartier 2. Elle était encore récemment maire adjointe de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

La population pourra bientôt voir le nouveau conseil à l’œuvre, puisque celui-ci tiendra sa première réunion publique le 17 janvier, à l’hôtel de ville de Lamèque.

La municipalité organisera-t-elle toutes ses réunions dans la même localité?

«Il y a d’autres endroits aussi, a rétorqué M. Savoie. On peut pas dire qu’on n’en fera pas ailleurs.»

C’est un sujet dont le conseil devra s’entretenir.

«Pour l’instant, ça va être à Lamèque, mais si un projet se fait dans une localité, par exemple à Pigeon Hill, la réunion pourrait s’y faire. Ça donnera un sens à tout le monde.»

Comme il en va ailleurs dans la province, la nouvelle ville devra tôt ou tard décider où établir ses bureaux administratifs. Elle possède à l’heure actuelle deux édifices municipaux.

Qu’en pensent les nouveaux élus?

«Deux hôtels de ville…, on n’a pas vraiment eu la chance d’en discuter encore», a tout simplement répondu M. Savoie.