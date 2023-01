Kathia Duplessis observe les étoiles… à partir de la Suède!

Kathia Duplessis ne veut pas changer le monde, elle veut seulement le comprendre et l’observer.

La jeune femme de Bouctouche est présentement dans la deuxième année d’un baccalauréat en physique générale à l’Université de Lund, en Suède.

Cette formation lui permettra de se spécialiser dans le domaine de son choix (possiblement l’astronomie) lors de sa troisième année.

«J’ai toujours adoré la physique, ça a toujours été l’un de mes sujets préférés au secondaire», explique-t-elle.

«Ce qui me fascine beaucoup là-dedans c’est le fait qu’il y a tellement de questions sans réponses à propos de l’univers Et quand tu trouves la réponse à quelque chose, il y aura toujours une autre question à se poser. Je ne pourrais jamais trouver les réponses à toutes les questions que j’ai dans ma discipline, il y aura toujours de nouvelles découvertes à faire», raconte l’ancienne de l’école Clément-Cormier.

50 000 étudiants

L’Université de Lund est l’une des institutions les plus réputées en Europe. Fondée en 1666, elle compte près de 50 000 étudiants de partout dans le monde.

«J’ai toujours voulu aller faire mes études en Europe puisque voyager est ma passion. Et voyager est beaucoup plus facile et moins cher en Europe», souligne-t-elle.

«Donc, j’ai essayé de trouver l’institution qui allait m’offrir la meilleure qualité d’éducation et c’est l’Université de Lund qui offrait ce qui était meilleur pour moi.»

La qualité de vie qu’on retrouve en Suède correspond aussi parfaitement à ses besoins.

«Une des choses dans ma vie que j’adore le plus en Suède c’est la nourriture. Je suis devenue végétarienne à l’âge de 16 ans et, au Canada, il y a beaucoup moins d’options végétariennes non seulement dans les restaurants, mais aussi dans les supermarchés», précise l’étudiante acadienne.

«La qualité de la nourriture est aussi meilleure (le gouvernement a beaucoup plus de lois sur la qualité de la nourriture qu’au Canada). Ma qualité de vie a été grandement améliorée grâce à ceci.»

Ses journées sont réglées au quart de tour. Dès 9h, elle se retrouve en classe pour des cours.

Entre 11h et 13h, elle se consacre à la petite entreprise qu’elle a lancée. Elle va chercher des chiens, qui ont droit à une petite promenade en sa compagnie.

En après-midi, c’est le retour en classe.

En soirée, elle se consacre à son blogue, souvent après un souper entre amis.

Une vocation

Ce n’est pas d’hier que Kathia Duplessis a la tête dans les étoiles.

Dès l’âge de 15 ans, elle a participé à un programme d’un mois à l’Université Western, à London, en Ontario.

Un atelier sur l’astronomie offert par un spécialiste de la NASA l’a particulièrement intéressé.

Kathia Duplessis a également amorcé des études de baccalauréat en entrepreneuriat et en affaires avec la International University of Applied Sciences, une institution basée en Allemagne.

«C’est un programme complètement à distance et à ta propre vitesse. Je fais un cours à la fois dans mes temps libres et quand j’aurai fini 25 cours et une thèse, j’aurai mon bac», explique-t-elle.

«J’ai vécu toute ma jeunesse entourée d’entrepreneurs dans ma famille et j’ai adoré cet aspect de mon enfance. Je sais que, peu importe, ce que je finirai par faire dans ma vie aura des aspects d’entrepreneuriat.»

Quand elle regarde plus loin en avant, Kathia Duplessis ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve.

Il y a cependant fort à parier que l’astronomie et les affaires en feront partie.

«J’ai tellement de rêve, de choses que j’aimerais accomplir, de carrières que j’aimerais avoir. Je vais regarder les opportunités qui viendront à moi et je verrai où ça va m’amener.»