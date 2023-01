Un homme de Moncton arrêté après plus d’une année de cavale

Le Service régional de Codiac de la GRC a annoncé lundi avoir procédé à l’arrestation de Clark Edward Hannah, un homme de 52 ans originaire de Moncton.

L’individu faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien pour liberté illégale en raison d’un manquement aux conditions de sa libération.

Le 3 novembre 2021, ce dernier avait omis de se présenter à son agent de libération conditionnelle, forçant l’émission d’un mandat d’arrestation pancanadien à son endroit.

La GRC a indiqué que l’homme purgeait une peine de prison pour possession d’amphétamine et d’oxycodone dans le but d’en faire le trafic et conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Le 19 décembre 2022, des membres du Groupe de réduction de la criminalité de Codiac ont arrêté Clark Edward Hannah.

Il demeure en détention policière, où il purgera le reste de sa peine. Il a également été accusé et condamné à 60 jours d’emprisonnement additionnels pour avoir été illégalement en liberté.

L’enquête à son sujet se poursuit, a fait savoir la GRC.