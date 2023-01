Bingo à Bois-Blanc: l’affaire se jouera devant les tribunaux

Le Conseil récréatif de Bois-Blanc, dans la Péninsule acadienne, entend prendre la voie des tribunaux pour récupérer les licences de bingo qui lui ont été retirées le printemps dernier.

L’audition, devant la Cour du Banc du Roi, est prévue le 10 février, au Palais de justice de Bathurst.

Le Conseil récréatif de Bois-Blanc (la requérante) sera opposé au ministre provincial de la Justice et de la Sécurité publique du N.-B. et à la Direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la sécurité (les intimés).

En avril 2022, la Direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la sécurité (qui relève du ministère de la Justice), révoquait la licence de bingo du Conseil récréatif pour des raisons d’ordre financier.

Cette décision suivait une vérification comptable du ministère des Finances du N.-B. qui avait conclu que le Conseil récréatif ne respectait pas la réglementation sur les revenus des jeux de hasard.

Sans licence de bingo, le Conseil récréatif perd sa principale source de revenu.

L’organisme demandera à la cour que la révocation des licences soit annulée, que celles-ci soient renouvelées «immédiatement», que des «mesures de redressements» soient ordonnées et que des frais et dépens lui soient reconnus.

Une vérification erronée?

Dans l’avis de requête, une pièce qui annonce l’intention d’aller en cour (dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie), le Conseil récréatif soutient que la vérification financière de ses activités de bingo n’a pas été faite correctement.

«La vérification et le rapport de vérification […] contenaient plusieurs lacunes, erreurs et fausses informations qui ont mené à la révocation des licences de la requérante.»

Le document a été signé et déposé par l’avocat du Conseil récréatif, Me José Duguay.

Dans l’un des affidavits attachés à la requête, Elyse Lanteigne, qui est représentante des ventes de la compagnie AD Bingo, «une entreprise de fourniture de bingo», remet en question les calculs du vérificateur provincial et rapporte avoir mené sa propre étude des activités du Conseil Récréatif. Elle en a conclu:

«Selon mes calculs et vérifications des chiffres et documents fournis par la requérante, les bingos, durant la période visée, démontrent une marge bénéficiaire de 15,44%».

Des tierces parties?

Dans un autre affidavit, le trésorier du Conseil Récréatif, Éric Savoie, accuserait certaines personnes issues de la localité de Bois-Blanc de faire entrave à son organisme.

«Que je crois véritablement que la difficulté pour la requérante dans le renouvellement de ses licences de bingo et de vente de billets à languettes […] vient des agissements des intimés nommés dans la cause BM/29/2022 avec leurs plaintes à répétition et leur nomination illégitime.»

La cause BM/20/2022 remonte à septembre 2022. Des citoyens de Bois-Blanc, qui craignaient de voir le centre récréatif fermer, avaient tenté d’en prendre la direction pour le remettre sur pied. À cette fin ils avaient constitué un nouveau conseil d’administration qui prévoyait gérer les propriétés du centre récréatif sous le nom de Centre communautaire de Bois-Blanc.

L’ancien conseil avait alors fait appel aux tribunaux pour trancher le litige et contraindre la nouvelle vague d’administrateurs de renoncer à ses projets.

L’avis de requête, qui a été déposé le mois dernier, rapporte, en outre, que des tierces parties auraient été directement impliquées dans la révocation de la licence de bingo du Conseil récréatif.

Que la décision du ministère, de révoquer les licences «n’est pas raisonnable et n’était pas basée sur la vérification et le rapport de vérification […] mais plutôt en rapport avec la pression exercée par des tierces parties».

Le Conseil récréatif de Bois-Blanc, précise l’avis de requête, «est un organisme sans but lucratif ayant comme objectif de promouvoir les activités sportives et récréatives dans la communauté de Bois-Blanc».