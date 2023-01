Centre des générations: Caraquet demande à la communauté de contribuer 2 millions $ de plus

La facture ne cesse d’augmenter dans le dossier du Centre régional des générations de Caraquet.

Le projet initial devait coûter 15 millions $. En décembre 2021, on a revu l’estimation à 19 millions $. Aujourd’hui, le coût total de l’aventure se chiffre à 25 millions $

Selon le maire Bernard Thériault, tout cela s’explique par l’inflation sans cesse grandissante et les problèmes reliés à la chaîne d’approvisionnement des matériaux depuis la pandémie.

La conséquence, c’est qu’on demandera à nouveau à la communauté ainsi qu’aux deux paliers de gouvernement de puiser encore un peu plus dans leurs poches.

Mais la bonne nouvelle, c’est que le gouvernement provincial serait prêt à mettre sur la table 2 millions $ supplémentaires.

On demandera à Ottawa de bonifier sa contribution de 4 millions $, alors que la ville de Caraquet investira 2 millions $ de plus.

Enfin, une campagne de financement sera lancée au cours des prochaines semaines pour aller chercher les 2 millions$ qui vont manquer au montage financier du projet.

Rappelons qu’une première initiative du genre avait justement permis d’aller chercher 2 millions $ dans la communauté en 2020.

«Les gouvernements ont été très froids avec notre demande au début», fait remarquer le maire de Caraquet.

Fort heureusement, Fredericton et Ottawa ont finalement ouvert la porte au mois d’août.

«On pense qu’avec ce 25 millions $, on sera capable de réaliser le projet dans son entièreté», estime Bernard Thériault.

«On sent une volonté évidente des deux niveaux de gouvernement de nous aider. On sent aussi un adoucissement impressionnant dans les relations fédérales-provinciales depuis quelques mois.»

Le maire est également optimiste pour la campagne de financement, qui devrait débuter entre février et avril et se terminer à l’automne.

«Les premiers 2 millions $ ont surtout été ramassés dans la communauté, ce qui fait qu’il nous reste un peu de latitude parmi les grands joueurs.»

Environ 1,5 million $ ont déjà été dépensés cet automne pour préparer le terrain à la future construction.

Il s’agit d’ailleurs du seul contrat octroyé par la municipalité jusqu’à maintenant.

Les autres devraient suivre quand le financement aura été confirmé par Ottawa et Fredericton.

Le maire espère que le projet se mettra en branle au mois de mai.

Rappelons que le centre comprend un aréna de 600 places, une piste de marche et des locaux à vocations multiples, en plus de devenir la structure d’accueil pour le Club plein air de Caraquet.

On estime la durée de la construction entre 20 et 24 mois.

L’aréna devait initialement ouvrir ses portes en janvier 2024.

On parle maintenant de décembre 2024.