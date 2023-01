D’importantes quantités de neige et de pluie à l’horizon

Le Nouveau-Brunswick sera bientôt sous l’influence d’un système météorologique qui laissera sur son passage d’importantes quantités de neige et de pluie ainsi que des vents forts.

Environnement Canada a émis mercredi un bulletin météorologique spécial qui est en vigueur dans l’ensemble des régions de la province.

L’agence fédérale s’attend à des accumulations de neige de 15 à 30 cm sur le centre et le nord du Nouveau-Brunswick et à 25 mm de pluie ou même plus dans le sud de la province.

Des vents provenant du sud devraient souffler à 80 km/h le long de la côte sud du Nouveau-Brunswick.

La firme MétéoMédia a indiqué mercredi qu’un système majeur puisera son l’énergie dans le golfe du Mexique avant de remonter vers le nord et de frapper l’est du Canada.

Environnement Canada estime que la neige commencera à tomber au cours de la nuit de jeudi à vendredi, puis elle se changera en pluie sur le sud du Nouveau-Brunswick vendredi matin et sur le centre et le nord du Nouveau-Brunswick d’ici vendredi soir.

De la pluie verglaçante sera possible pendant cette transition neige-pluie.

Les précipitations cesseront peu à peu tôt samedi matin dans l’ensemble de la province.

MétéoMédia s’attend à un bond important du mercure vendredi au Nouveau-Brunswick en raison de l’arrivée de ces vents du Sud.

Le mercure pourrait ainsi grimper jusqu’à 10°C à des endroits comme Moncton, Fredericton et Saint-Jean, des températures jamais vues un 13 janvier au Nouveau-Brunswick depuis plus de 50 ans. – SL