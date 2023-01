Immeubles de bureaux vacants: une solution contre la pénurie de logements à Moncton

La Ville de Moncton estime que des immeubles de bureaux vacants dans son centre-ville pourraient servir à lutter contre la pénurie de logements avec laquelle la municipalité est confrontée.

Partout au pays, des villes canadiennes cherchent des moyens novateurs afin de lutter contre la pénurie du logement. La conversion d’immeubles de bureaux laissés vacants ou sous-utilisés en résidences fait de plus en plus partie des stratégies envisagées afin d’y parvenir.

À Calgary, le phénomène des immeubles de bureaux vides n’est pas nouveau et remonte à 2015, alors que de nombreuses entreprises pétrolières ont décidé de quitter le centre-ville en raison du ralentissement du secteur des énergies fossiles.

D’après un rapport de Colliers Canada, le taux d’inoccupation des bureaux à Calgary atteignait 27,5% lors du troisième trimestre de 2022, le taux le plus élevé à l’échelle du pays.

Face à ce problème, Calgary a lancé en 2021 un programme incitatif de 100 millions $ afin de convaincre des propriétaires d’immeubles à les transformer en logements.

La municipalité albertaine n’est pas la seule à penser qu’il s’agit d’une stratégie intéressante.

Lors de la campagne électorale fédérale de 2021, le Parti libéral a notamment promis de faire passer à 600 millions $ les montants disponibles pour «appuyer l’aménagement d’espaces de bureaux et de commerce au détail inoccupés en logements axés sur les conditions du marché.»

Bien que ce soit à Calgary où le taux d’inoccupation des bureaux est le plus élevé, des municipalités de partout au pays sont confrontées à des défis semblables, un phénomène qui s’est accentué depuis le début de la pandémie en raison du télétravail.

Selon un sondage publié en juin par Turner-Drake, le taux d’inoccupation des espaces de bureaux à Moncton était de 19,84% en 2022. Il était de 15% l’année précédente.

Une occasion pour Moncton

Moncton dit réfléchir depuis plusieurs années aux manières dont les espaces de bureaux sous-utilisés pourraient servir à offrir plus de logements dans son centre-ville. La question est d’autant plus pertinente depuis la pandémie.

C’est la raison pour laquelle la municipalité s’est jointe, en 2022, à un projet de recherche de l’Institut Urbain du Canada (IUC).

En partenariat avec le Laboratoire de solutions de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), l’IUC tente de mieux comprendre la viabilité des projets de conversion de bureaux en logements.

Plusieurs villes canadiennes, dont Calgary, Winnipeg, Régina, Ottawa, Halifax et Moncton, participent à cette initiative, qui bénéficie de fonds de la SCHL afin d’appuyer des conversions.

Pour la Ville de Moncton, il s’agit d’une occasion à saisir afin de densifier son centre-ville.

«On a répertorié des édifices où il pourrait y avoir une opportunité de conversion et l’outil de l’incitatif financier nous permettrait d’appuyer les conversions, explique Luc Babineau, agent de développement économique à la Ville de Moncton. On a eu des discussions avec des propriétaires pour voir s’il y avait des occasions de convertir des immeubles de bureaux vacants ou sous-utilisés en immeubles résidentiels. Il y a un besoin de logement, donc on veut s’assurer que les propriétaires d’immeubles sont au courant que c’est une possibilité.»

Bien qu’aucune conversion n’ait encore eu lieu, la Chambre de commerce pour le Grand Moncton prédit que ce genre de projet va se multiplier au cours des prochaines années.

«Je ne suis pas étonné par les taux d’inoccupation des bureaux à Moncton, dit son directeur général, John Wishart. Je crois que ça s’explique en partie par le fait qu’en raison de la COVID-19, beaucoup plus de gens travaillent à la maison et les entreprises ont besoin de moins d’espace. D’après moi, la tendance pourrait s’accentuer au fur et à mesure que les baux viennent à échéance, des locataires pourraient vouloir renégocier pour occuper moins d’espace de bureau.»

Un centre-ville en transformation

Du côté du Groupe Ashford, l’un des plus importants propriétaires immobiliers de Moncton, les affaires restent bonnes et peu de leurs clients ont, pour l’instant, décidé de se départir de leurs espaces de bureau. Les choses pourraient toutefois changer au cours des prochaines années.

«Si vous vouliez louer 5000 pieds chez nous aujourd’hui, ce serait impossible parce que nous sommes pleins, malgré le fait que nous avons 1 million de pieds carrés de bureaux», explique Patrick Gillespie, un haut dirigeant de l’entreprise.

La pandémie a néanmoins moins eu un impact sur les activités du groupe. Les employés du centre d’appel de Rogers, situé dans un édifice de 70 000 pieds carrés appartenant au Groupe Ashford au centre-ville de Moncton, travaillent désormais à la maison.

«On est chanceux, on a encore trois ans de loyer avant de devoir prendre une décision, mais l’édifice est aujourd’hui vide, c’est un problème et je ne sais pas quoi faire», reconnaît M. Gillespie.

L’un des problèmes réside dans le fait qu’une conversion sur un édifice de 70 000 pieds carrés n’est pas chose facile. Il faudrait y refaire la plomberie, l’électricité et y aménager des appartements avec suffisamment de fenêtres pourrait s’avérer difficile.

Avec le télétravail qui semble être là pour de bon, les activités de l’entreprise de M. Gillespie pourraient néanmoins se transformer au fil des prochaines années.

«Si les choses se poursuivent ainsi et que nous nous retrouvons un jour avec des bâtisses vides, nous allons certainement considérer des conversions. Ce serait probablement moins cher que de tout bâtir à neuf», analyse-t-il.

L’augmentation de la demande pour des logements dans les centres-ville a d’ailleurs déjà modifié la stratégie d’affaires du Groupe Ashford à Moncton.

«Aujourd’hui, on met l’accent sur le résidentiel, raconte-t-il. On a 400 unités en construction à Moncton et nous avons beaucoup d’édifices et des stationnements dans le centre-ville que nous sommes en train de remplir avec des projets de logement parce qu’il y a beaucoup plus de monde qui s’installe dans la ville.»

D’après John Wishart, le tout s’inscrit dans un effort concerté de faire des centres-ville du pays des lieux plus dynamiques où il fait bon vivre.

«On voit à Moncton de plus en plus de mises en chantier en plein centre-ville pour des développements immobiliers résidentiels, rappelle-t-il. Autrefois, la majorité du centre-ville était composé de commerces. Ensuite, depuis 40 ou 50 ans, on y retrouvait surtout des bureaux. Désormais, je crois qu’on s’en va vers un centre-ville avec un peu de bureaux, un peu de commerces, mais aussi beaucoup de gens qui y habitent dans des immeubles à logement.»