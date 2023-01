Le travail est déjà amorcé dans la Communauté régionale de Campbellton

«Ce soir, on se sent fébrile, enchanté, et heureux. On a une très bonne équipe qui veut avancer et qui est en mode changement. Ce qui est très bien, car on a toute une communauté à bâtir.»

Le nouveau maire de la nouvelle Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, n’a pas attendu le 1er janvier avant de mettre les mains à la pâte. Depuis son élection en novembre dernier, il a plongé la tête première dans les dossiers de la Ville afin de se familiariser avec le travail colossal à abattre d’ici les trois années et demie à venir.

Qu’à cela ne tienne, il avait hâte de prendre contact plus officiellement avec la population de la nouvelle entité qu’il représente. Ce moment historique est survenu lundi soir alors que le nouveau conseil a procédé à sa toute première réunion publique.

La table du conseil a d’ailleurs dû être allongée afin de pouvoir accueillir le nouveau groupe d’élus. C’est que désormais autour du maire, on retrouve dix conseillers et non plus six. Plus précisément, cinq proviennent des anciennes limites de Campbellton, deux représentent le quartier Atholville, deux les quartiers Val-d’Amour/Saint-Arthur, et un l’ancienne municipalité de Tide Head.

Fusionner ainsi trois municipalités ayant chacune sa façon de faire les choses (ses rencontres et réunions) n’est toutefois pas chose simple, et cela a paru à quelques reprises durant cette première rencontre.

«Ça va prendre un certain temps avant qu’on soit tout à fait à l’aise dans notre façon de fonctionner. On demande à la population d’être indulgente, question que l’on puisse s’adapter. C’est comme si on venait de changer le moteur d’un avion en plein vol. Mais on va y arriver, et ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure que l’on va progresser», a indiqué le maire.

Le format des réunions n’est toujours pas coulé dans le béton. Il semble toutefois déjà convenu que le conseil tiendra non pas une, mais deux rencontres mensuelles, soit les 1er et 3e lundis du mois.

Diffusée en directe sur YouTube lundi, les prochaines rencontres devraient également continuer d’être sur le net.

«Nous cherchons à être transparents avec nos démarches et d’améliorer nos communications avec nos citoyens », souligne le maire.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement pour la prochaine année, M. Levesque indique ne pas encore avoir eu de nouvelle de la part de Fredericton qui, rappelons-le, conçoit exceptionnellement ce premier exercice des nouvelles entités regroupées.

«À ce moment-ci, nous avons eu quelques indices de ce à quoi ça pourrait ressembler, mais aucune confirmation officielle. On attend cela avec impatience, car on sait que cela touche directement nos citoyens et qu’ils veulent avoir l’heure juste. On s’attend à ce que ce soit un budget difficile, mais à quel point il faudra voir», mentionne M. Levesque.

Nomination

Lors de cette première réunion, plusieurs points inscrits à l’ordre du jour – notamment ceux portant sur les rapports des comités – étaient vides. Le conseil n’ayant pas encore tenu ces rencontres, les conseillers n’avaient rien à rapporter. N’empêche, le conseil a profité de ce premier exercice public pour procéder à certaines nominations, dont celle de la conseillère Mélanie Parent au poste de maire adjointe. Ce choix fait suite à une sélection du conseil.

«C’est vraiment un grand honneur pour moi, car c’est un choix qui provient de mes collègues conseillers. C’est un vote de confiance très important à mon égard et je les en remercie profondément. Ce sera très certainement un défi à relever de mon côté, car je suis relativement nouvelle en politique, mais j’en suis très contente», souligne la nouvelle maire adjointe.

Le conseiller Maurice Comeau a pour sa part été nommé comme représentant substitut à la Commission des services régionaux du Restigouche, et Gaétan Cormier comme représentant de la Ville au Comité consultatif en tourisme.