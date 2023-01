Redécoupage électoral: Cap-Acadie en désaccord avec les changements proposés

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les changements proposés par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation sont dénoncés à Cap-Acadie ainsi que par le député provincial du secteur, Jacques LeBlanc.

Le député de la circonscription électorale provinciale de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé a assisté lundi soir à la première réunion ordinaire du conseil de la Ville régionale de Cap-Acadie, qui regroupe les anciennes municipalités de Cap-Pelé et Beaubassin-Est.

Le politicien n’est pas le seul à être préoccupé par la situation. Un ancien politicien présent dans la salle et résident de Cap-Acadie, Bernard Richard, a pris la parole à ce sujet lors de la période de questions du public.

Les deux sont en désaccord avec le redécoupage proposé qui touche les communautés de Botsford Portage, de Petit-Cap, Shemogue, de Comeau et d’une partie de Trois-Ruisseaux. La Commission de délimitation propose que ces communautés fassent partie de la nouvelle circonscription électorale de Tantramar.

«En les plaçant dans la nouvelle circonscription de Tantramar, les intérêts de ces communautés francophones seraient écrasés par les populations majoritairement anglophones de Murray Corner, Cape Tormentine, Port Elgin, Sackville et Dorchester», a mentionné Jacques LeBlanc, dans une lettre envoyée aux coprésidents de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation, Camille Thériault et Roger Clinch.

Invité à prendre la parole lors de la réunion, le député Jacques LeBlanc a fait savoir qu’une pétition au sujet du redécoupage proposé était en circulation.

«Ces collectivités rurales font maintenant partie de la nouvelle municipalité régionale de Cap-Acadie, créée par la récente réforme municipale, et partagent une administration locale et d’autres limites administratives avec Shediac», a informé le député, par l’entremise de sa lettre envoyée à la Commission.

«Elles constituent une communauté d’intérêts naturelle, car les résidents de ces communautés reçoivent des services, vont à l’école et font des achats à Cap-Pelé, Shediac, et souvent à Moncton», a-t-il indiqué.

Le Village de Memramcook avait d’ailleurs présenté une demande à la Commission afin de rejoindre sa communauté d’intérêt, Dieppe, au lieu de Sackville. Ce que la Commission a accepté dans son rapport préliminaire.

«Pour les mêmes raisons que ça fait du sens que Memramcook soit avec Dieppe, pour moi ça fait tout autant de sens que cette région soit dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé», a exprimé Bernard Richard.

L’ancien ministre libéral a d’ailleurs l’intention de faire une présentation jeudi, par zoom, à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales, afin de présenter son point de vue sur la situation.

Il a souhaité que le conseil municipal prenne position sur le sujet. C’est ce que ce dernier a fait plus tard dans la réunion. Le conseil a décidé d’envoyer une lettre à la Commission afin de manifester son désaccord avec les changements proposés.

Le maire de Cap-Acadie, Serge Léger, a déploré le fait que cette situation survient en pleine période de réforme municipale. Il souhaite que les communautés touchées demeurent dans la circonscription actuelle.

Circonscription de Shediac-Cap-Acadie

Dans la lettre qu’elle enverra à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation, la Ville régionale de Cap-Acadie proposera de changer le nom actuel de la circonscription provinciale Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé à celui de Shediac-Cap-Acadie.

Le député Jacques LeBlanc a suggéré lui aussi aux commissaires de modifier le nom de la circonscription pour représenter la nouvelle municipalité de Cap-Acadie.

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation tient virtuellement une deuxième série d’audiences publiques cette semaine, pour entendre les commentaires sur les recommandations contenues dans son rapport préliminaire. Elle a fixé au dimanche 15 janvier la date limite de réception des commentaires.

L’organisme devra préparer un rapport final dans les 90 jours suivant le dépôt du rapport préliminaire qui a eu lieu le 12 décembre.